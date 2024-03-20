كنافة البيت لا تعلو عليها.. طريقة سهلة لتحضير الكنافة بطعم ولا في المحلات

وصفة الكنافة الأصلية وسر اللون الذهبي والقوام المتماسك المثالي الكنافة بالكريمة بطريقة حلوة وسهلة، ناجحة جدا وتشرفك في جميع عزامات رمضان، لم تحتاجي إلي شرائها من محلات الحلوانية نهائي بعد معرفة هذه الطريقة ستبهر الجميع جميع الذين يتذوقنها لم يصدقوا أنها صنعت في البيت سنوضح لكم جميع التفاصيل ابقوا معانا.

طريقة عمل الشربات للكنافة في المنزل

300 جرام من السكر.

200جرام من الماء.

ملعقة كبيرة من عسل الجلكوز.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

قم بتقليب هذه المكونات علي البارد، ثم قم برفعها علي النار حتي تغلو لمدة 10 دقائق.

مكونات الكنافة

قم بوضع الكنافة في الفريزر لمدة ساعة كامله.

ثم قم بفرك الكنافة بعد خروجها من الفريزر.

قم بإحضار ثلاثة ملاق من السمن.

يرجي تحمير الكنافة بالسمنة علي النار حتي تأخذ اللون الذهبي يجب الاستمرار بالتقليب لكي تأخذ اللون الذهبي من جميع الجهات.

ثم قم بوضع خمسة ملاعق من السكر البودر بها وقم بتقليبها أيضا.

اتركها تبرد تماما، سننتقل إلي عمل الكريمة.

مقادير كريمة الحشو

نصف كيلو من الحليب الطازج.

ملعقتين من النشا.

ملعقتين من الكاستر.

ثلاثة ملاعق من ألقشطه الكاملة الدسم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

قم بخلط جميع المكونات علي البارد، ثم قم برفعها علي النار والاستمرار في التقليب حتي يكون قوام متماسك وكريمي قم بإطفاء النار عليها.

طريقة تحضير الكنافة