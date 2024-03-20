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عينك هتروح عليها على طول من جمالها.. طريقة عمل الكنافة بالشوكولاتة في البيت .. اهلا رمضان
خطوات عمل الكنافة بالشوكولاتة في البيت
طريقة عمل الكنافة بالشوكولاتة، تُعتبر حلوى الكنافة من الوجبات الرمضانية الشهيرة، وخاصةً كنافة الشوكولاتة التي تُعد من الحلويات اللذيذة المفضلة لدى الأطفال وأفراد الأسرة يتناولونها بكثافة بعد وجبة الإفطار لتحلية النهار، ولذا يبحث العديد من ربات البيوت عن وصفة سهلة وبتكلفة معقولة لتحضيرها في المنزل.
طريقة عمل الكنافة بالشوكولاتة
عند البدء في تحضير الكنافة، يجب تجهيز بعض المكونات الأساسية التي تشمل:
- نصف كيلوغرام من الكنافة.
- كمية من الشوكولاتة.
- 100 غرام من الزبدة.
- كمية من الزبدة للدهن.
- شراب السكر المعروف للتتبيل.
طريقة تحضير الكنافة بالشوكولاتة
عندما تكون المكونات جاهزة، يمكن البدء في تحضير الكنافة باتباع الخطوات التالية:
- يبدأ بتحضير رول الكنافة وتفكيكه إلى جزء صغير.
- ثم يتم وضع الزبدة في وعاء صغير ليتم ذوبانها، وعند الانتهاء يتم توزيعها بالتساوي على جميع أجزاء الكنافة.
- يتأكد من تغطية كل جزء من الكنافة بالزبدة بالتساوي.
- يُسخن الفرن، مع الحرص على ألا تقل درجة الحرارة عن 250 درجة مئوية.
- يقسم الكنافة إلى قسمين متساويين في الحجم.
- يُوضع النصف الأول من الكنافة في وعاء يحتوي على الزبدة والسمن.
- يُضاف النصف الثاني من الكنافة إلى وعاء آخر مع نفس الخليط.
- يُدخل الصواني إلى الفرن لبعض الوقت حتى تتحول لونها إلى ذهبي.
- بعد إخراجها من الفرن، يتم وضع شراب السكر على الكنافة.
- يترك حتى يتشرب الشراب بالكامل.
- يُضع الكنافة المطهية في طبق التقديم، ويمكن تقسيمها وتحديد النسبة المناسبة قبل التقديم.