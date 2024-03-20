عينك هتروح عليها على طول من جمالها.. طريقة عمل الكنافة بالشوكولاتة في البيت .. اهلا رمضان

طريقة عمل الكنافة بالشوكولاتة، تُعتبر حلوى الكنافة من الوجبات الرمضانية الشهيرة، وخاصةً كنافة الشوكولاتة التي تُعد من الحلويات اللذيذة المفضلة لدى الأطفال وأفراد الأسرة يتناولونها بكثافة بعد وجبة الإفطار لتحلية النهار، ولذا يبحث العديد من ربات البيوت عن وصفة سهلة وبتكلفة معقولة لتحضيرها في المنزل.

طريقة عمل الكنافة بالشوكولاتة

عند البدء في تحضير الكنافة، يجب تجهيز بعض المكونات الأساسية التي تشمل:

نصف كيلوغرام من الكنافة.

كمية من الشوكولاتة.

100 غرام من الزبدة.

كمية من الزبدة للدهن.

شراب السكر المعروف للتتبيل.

طريقة تحضير الكنافة بالشوكولاتة

عندما تكون المكونات جاهزة، يمكن البدء في تحضير الكنافة باتباع الخطوات التالية: