“هتبقى أقوى لاعب في الفريق“ تنزيل لعبة بيس موبايل PES Mobile 2024

تعتبر لعبة بيس موبايل واحدة من الألعاب التي حصلت على شعبية كبيرة ونجحت في تحقيق نسب تحميل مرتفعة من مختلف الدول ومختلف الأعمار، وذلك لأن اللعبة توفر عدد كبير من الفرق والأندية المختلفة التي يتابعها عشاق كرة القدم، كما أنه يمكنك اللعب بشكل فردي أو جماعي، تحرص أيضا اللعبة على إدارة العديد من الإصدارات المختلفة وذلك من أجل تحسين جودة اللعبة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا خطوات تحميل اللعبة.

لعبة بيس موبايل

يمكنك الآن تثبيت لعبة بيس موبايل بكل سهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول على متجر التطبيقات المثبت على الهاتف الخاص بك والذي يكون جوجل بلاي على أجهزة الأندرويد، بينما على أجهزة الآيفون يكون آب ستور. قم بالبحث عن اللعبة، ثم انقر على أول نتائج البحث. ثم بعد ذلك يجب الضغط على زر تحميل اللعبة وانتظر دقائق وسوف تجد اللعبة مثبتة بالفعل. اتجه إلى قائمة التطبيقات الخاصة بك وانقر على أيقونة اللعبة واتبع التعليمات التي سوف تظهر أمامك على الشاشة من أجل إنشاء حساب والبدء باللعب.

مميزات لعبة PES Mobile 2024

تمتلك اللعبة مجموعة من المميزات التي تجعلها مميزة عن غيرها من الألعاب ومنها: