خبر زي السكر .. بشرى سارة لأصحاب المعاشات والورثة بشأن مقترح بالاعفاء من دفع فواتير الكهرباء 2024.. حظك حلو لو اتنفذ!!

لإعفاء لأصحاب المعاشات من دفع الفواتير الخاصة بالكهرباء يعتبر من الأخبار المهمة التي انتشرت مؤخراً فيما يتعلق بالمعاشات حيث من المقرر وجود مقترح من قبل مجلس النواب أن يتم الإعفاء من دفع فواتير الكهرباء لعام 2024، مما يبشر بالخير لعدد كبير من أصحاب المعاشات الذين يواجهون ظروفًا اقتصادية صعبة وهكذا، فإن الإعلان عن هذا الإعفاء لفواتير الكهرباء لعام 2024 هو بشرى قويه لهم سنقوم في هذا المقال بالكشف عن مدى صحة موضوع الإعفاء هذا لأصحاب المعاشات من فواتير الكهرباء.

حقيقة إعفاء هذه الفئات من فاتورة الكهرباء 2024

طرح بعض أعضاء البرلمان المصري مبادرة على الحكومة التي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، تتعلق بإسقاط فواتير الكهرباء لعام 2024 عن بعض الشرائح، وتشمل هذه المبادرة بالخصوص اصحاب المعاشات، وأصحاب معاش التكافل والكرامة، لتخفيف الأعباء المالية عنهم جاء هذا الإجراء تلبية لرغبات مجلس النواب في تخفيف الأعباء عن العائلات وأصحاب الدخل المحدود، إذ زادت مشقاتهم بشكل ملحوظ نتيجة تأثر الحالة الاقتصادية والزيادة في تكاليف المعيشة، فضلاً عن الارتفاع الشديد في معدلات التضخم.

شروط الإعفاء من فواتير الكهرباء 2024

المقترح بإعفاء فواتير الكهرباء لعام 2024 يخضع لمجموعة معايير محددة تهدف لضمان وصول الإعفاءات إلى المستفيدين الحقيقيين، وتشمل متطلبات الحصول على مقترح الإعفاء من رسوم الكهرباء ما يلي: