شوف اسمك.. كشوفات نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024 عموم محافظات العراق

كثرت الأسئلة عبر مواقع البحث الإلكتروني في العراق حول موضوع أسماء نقل النفوس لأنها تعد من اكثر المواضيع تداولا بين المواطنين، لذا أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن طريقة سهلة وبسيطة لنقل النفوس توفير علي المواطنين المجهود ألا وهو يستطيع الجميع في العراق الآن نقل النفوس من خلال الموقع الرسمي بوزارة الداخلية العراقية من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كيفية الحصول علي أسماء نقل النفوس، أيضا الأوراق المطلوبة لنقل النفوس في العراق في السطور التالية تابعونا.

الشروط المطلوبة بنقل النفوس في العراق

يجب علي المواطن أن يكون عراقي الجنسية.

كما يشترط علية أن يكون مقيم بأي محافظة تكون داخل البلاد العراقية.

كما يجب أن لا يقل عمرة عن 18 سنه.

اذا كان طالب أو تابع لأحدى الوظائف يجب علية تقديم مستندا موثقا من قبل الجهة التابع لها.

آلية الاستعلام عن أسماء نقل النفوس في العراق 2024

قم بالدخول علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية العراقية عبر الإنترنت.

ثم قم بالنقر علي تحديد أيقونة نقل النفوس من خلال الصفحة الرئيسية امامك عبر الشاشة.

سيتطلب منك إدخال جميع البيانات بطريقة صحيحة، امتلاء النموذج الخاص بك.

قم بالنقر علي أيقونة الاستعلام.

سيتم علي الفور إظهار كافة النتائج التي تتعلق باسمك.

المستندات اللازمة لنقل النفوس في العراق 2024