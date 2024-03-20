خراب بيوت مستعجل.. عاجل الحكومة تعلن 9 فئات من الموظفين لن تستفيد من قرار رفع سن المعاش 65 عاما.. شوف أنت منهم ولا من المستفيدين؟

قامت الهيئة القومية عن نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بتحديد الأشخاص الذين ستشملهم الزيادة في سن التقاعد المحدد الآن بـ 65 عاماً بدل 60 عاماً، وهم العاملون من مواليد سنة 1975 وما بعدها وفي الوقت نفسه، ذكرت الهيئة بالجهات التي لن تستفيد من هذا التغيير في القانون حيث أشارت مصادر بأن الأشخاص الذين لن يحظوا بالمنفعة من قرار زيادة سن التقاعد وهذه الفئات التي لن تستفيد من رفع سن المعاش هم كالآتي.