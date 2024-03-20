خراب بيوت مستعجل.. عاجل الحكومة تعلن 9 فئات من الموظفين لن تستفيد من قرار رفع سن المعاش 65 عاما.. شوف أنت منهم ولا من المستفيدين؟

فئات لن تستفيد من رفع سن المعاش
هم العاملون الذين ولدوا في الأعوام الاتية:
- سيتقاعد العاملون الذين وُلدوا في عام 1964 عند بلوغهم سن الستين في هذا العام، 2024.
- الموظفون الذين وُلدوا في عام 1965 إلى التقاعد في عام 2025 عند بلوغهم سن الستين.
- سيتقاعد الذين ولدوا في عام ١٩٦٦ عندما يصلون إلى سن الستين عاماً في عام ٢٠٢٦.
- سيحال الموظفين الذين وُلدوا في عام 1967 إلى التقاعد عندما يبلغون ستين عامًا في عام 2027.
- العاملون الذين ولدوا في سنة 1968 سيحالون على التقاعد عند بلوغهم ستين عاما في العام 2028.
- سيتقاعد الموظفون الذين وُلدوا في العام 1969 عند بلوغهم الستين عاما في العام 2029.
- العاملون الذين وُلِدوا في العام 1970، ستحين لحظة تقاعدهم عندما يبلغون الستين من العمر في عام 2030.
- سيحال العاملون الذين وُلدوا في العام 1971 إلى التقاعد بعد بلوغهم الستين من العمر في عام 2031.
قرار رفع سن المعاش
بينما سيبدأ تطبيق قرار رفع سن التقاعد على نحو تدريجي ابتداءً من يوليو 2032 ليصبح السن 61 عامًا، ويكون سن التقاعد وفق جدول زمني محدد كالاتي:
- حلول عام 2032 يكون الوقت المحدد للتقاعد عند بلوغ سن الواحد والستين.
- 2034 موعد الخروج على المعاش على سن 62.
- مقرر أن يكون عام 2036 هو العام الذي يتقاعد فيه الأشخاص عند بلوغ 63 عاما من العمر.
- سيكون العام 2038 هو التاريخ المحدد لتقاعد الأفراد عند بلوغهم سن الرابعة والستين.