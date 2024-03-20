الميزات والمواصفات لهاتف Realme C67 وسعره في المملكة العربية السعودية وباقي الدول العربية

يسعى عشاق هواتف ريلمي لاكتشاف كل ما يتعلق بجهاز Realme C67 الجديد، حيث يتمتع الهاتف بأداء استثنائي يجعله من بين الهواتف الأكثر جاذبية في فئته السعرية، يتميز الهاتف بمجموعة متنوعة من الميزات التي تميزه عن غيره من الأجهزة، وفيما يلي سنلقي نظرة على أبرز مواصفاته وما يميزه عن أقرانه، فإليكم التفاصيل.

مواصفات Realme C67

Realme C67 يتميز بتصميم وبناء جيدين نسبياً، حيث يتميز هاتف C67 الجديد بلوحة خلفية تتميز بتصميم متغير اللون المتألق، مع تفاصيل فردية تضيف لمسة جمالية إلى الجهاز، وفيما يلي أبرز المواصفات الرئيسية للهاتف Realme C67:

المعالج: ميدياتك Dimensity 6100+ ثماني النواة.

البطارية: سعة 5000 مللي أمبير.

الكاميرا الخلفية: دقة 108 ميجابكسل + 2 ميجابكسل.

نظام التشغيل: أندرويد 13.

التخزين: 128/64 جيجا بايت.

العرض: 17,07 سم.

الشاشة: شاشة بقياس 6,72 بوصة وبدقة 1080×2400 بكسل مع وجود ثقب صغير لعدسة السيلفي.

سعر هاتف Realme c67 يتراوح كما يلي في الأسواق المحلية:

في مصر: 8600 جنيه مصري.

في الإمارات: 570 درهم.

في المملكة العربية السعودية: 630 ريال سعودي.

في عمان: 63 ريال عماني.

في البحرين: 62 دينار بحريني.

في قطر: 670 ريال قطري.

في الكويت: 52 دينار كويتي.

يتميز الهاتف Realme c67 بتصميم نحيف نسبياً ووزن مريح، مما يجعله سهل الحمل في الجيب أو الحقيبة، ويوفر أداءً ممتازاً في مجال التصوير، مما يجعله خياراً مناسباً لأولئك الذين يبحثون عن تجربة تصوير متميزة.