تكنولوجيا

لأكثر إثارة ومُتعة.. أدخل شفرات جاتا 5 علي الكمبيوتر لزيادة مُعداتك وأسلحتك + خطوات كتابة الكود

صورة أمنية الباز أمنية البازمنذ 11 ساعة
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شفرات جاتا 5 علي الكمبيوتر
شفرات جاتا 5 علي الكمبيوتر

أعين محبي لعبة جاتا متجهة الآن على شفرات جاتا 5 علي الكمبيوتر، وذلك من أجل معرفة كلمات السر التي تُقدم لهم المزيد المزايا الخرافية التي تجعلهم مُستمتعين أثناء اللعب، بجانب أن لعبة جاتا في الأساس واحدة من أمتع الألعاب فيما يخص عالم المغامرات والأكشن، ونرفق لكم بعضًا من الشفرات لمساعدتكم أثناء اللعب وكيفية إدخالها أيضًا، تابعونا.

شفرات جاتا 5 علي الكمبيوتر

بعد تحميل لعبة جاتا على الجهاز اللوحي الخاص بك، ستجد بحوزتك عدد من العِتاد والتي تتنوع ما بين السيارات والأسلحة وغيرها من الأمور الأخرى، حيث التحديثات الأخيرة للعبة وتطويرها جعلها مشابهة للواقع، ولإضافة مزايا أكثر للتمتع باللعبة أكثر من العادي، فلا بد من كتابة بعض الشفرات بعد فتح اللعبة، بحيث تكون أكثر إثارة، وتأتي تِلك الشفرات على هذا النحو:

شفرات جاتا Vالميزة التي تمنحها
INCENDIARYسلاح رصاص مشتعل
 SKYDIVEالنزول بالبراشوت
POWERUPشحن صحتك وقوتك مرة أخرى
SKYFALLسقوطك من السماء
 COMETسيارة سباق من نوع بورش
BUZZOFFطائرة هيلكوبتر
TOOLUPكل أسلحة اللعبة
 PAINKILLERعدم تأثيرك بأي إصابة فترة كبيرة
 VINEWOODالحصول على سيارة من نوع لوميزين الطويلة

طريقة كتابة شفرات جاتا 5 علي الكمبيوتر

بعد فتح لعبة جاتا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ستتمكن من كتابة كود اللعبة بسهولة، حيث تتبع ما يلي:

  • اضغط على زر ” ذ” بأعلى لوحة المفاتيح في بداية الأمر، وبعدها تظهر لك نافذة إدخال الكود.

  • قم بكتابة الشفرة التي ترغب في الحصول عليها وفقًا للكلمات بالأعلى، وبعدها انقر على “Enter”، وسيتم تثبيت الكود في اللعبة والتمتع به.
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صورة أمنية الباز أمنية البازمنذ 11 ساعة
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صورة أمنية الباز

أمنية الباز

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