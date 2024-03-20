لأكثر إثارة ومُتعة.. أدخل شفرات جاتا 5 علي الكمبيوتر لزيادة مُعداتك وأسلحتك + خطوات كتابة الكود

أعين محبي لعبة جاتا متجهة الآن على شفرات جاتا 5 علي الكمبيوتر، وذلك من أجل معرفة كلمات السر التي تُقدم لهم المزيد المزايا الخرافية التي تجعلهم مُستمتعين أثناء اللعب، بجانب أن لعبة جاتا في الأساس واحدة من أمتع الألعاب فيما يخص عالم المغامرات والأكشن، ونرفق لكم بعضًا من الشفرات لمساعدتكم أثناء اللعب وكيفية إدخالها أيضًا، تابعونا.

شفرات جاتا 5 علي الكمبيوتر

بعد تحميل لعبة جاتا على الجهاز اللوحي الخاص بك، ستجد بحوزتك عدد من العِتاد والتي تتنوع ما بين السيارات والأسلحة وغيرها من الأمور الأخرى، حيث التحديثات الأخيرة للعبة وتطويرها جعلها مشابهة للواقع، ولإضافة مزايا أكثر للتمتع باللعبة أكثر من العادي، فلا بد من كتابة بعض الشفرات بعد فتح اللعبة، بحيث تكون أكثر إثارة، وتأتي تِلك الشفرات على هذا النحو:

شفرات جاتا V الميزة التي تمنحها INCENDIARY سلاح رصاص مشتعل SKYDIVE النزول بالبراشوت POWERUP شحن صحتك وقوتك مرة أخرى SKYFALL سقوطك من السماء COMET سيارة سباق من نوع بورش BUZZOFF طائرة هيلكوبتر TOOLUP كل أسلحة اللعبة PAINKILLER عدم تأثيرك بأي إصابة فترة كبيرة VINEWOOD الحصول على سيارة من نوع لوميزين الطويلة

طريقة كتابة شفرات جاتا 5 علي الكمبيوتر

بعد فتح لعبة جاتا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ستتمكن من كتابة كود اللعبة بسهولة، حيث تتبع ما يلي:

اضغط على زر ” ذ” بأعلى لوحة المفاتيح في بداية الأمر، وبعدها تظهر لك نافذة إدخال الكود.