طريقة عمل البسبوسة المرملة .. يا جمالها دي بعد الفطار تحفه

طريقة عمل البسبوسة المرملة، خلال شهر رمضان، يفضل العديد من الأشخاص تناول البسبوسة المرملة، وهي من بين أشهر أنواع الحلويات الشرقية المحببة، ونظرًا لارتفاع أسعار المواد الغذائية هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة، قرر العديد من الأفراد إعداد الحلويات في المنزل بدلاً من شرائها جاهزة من المتاجر، وتشمل هذه الحلويات البسبوسة التي يمكن تحضيرها بتكلفة أقل وبنكهة رائعة تضفي لمسة خاصة على افطاراتهم وسحورهم.

طريقة عمل البسبوسة المرملة

تحضّر البسبوسة بسهولة في المنزل باستخدام مكونات متاحة في كل مطبخ، مما يوفر تكاليف كبيرة ويضمن ربة المنزل جودة المكونات وصحتها، ومن بين أفضل المكونات المستخدمة للحصول على القوام المرمل المفضل لمحبي البسبوسة:

3 أكواب دقيق السميد.

كوب واحد من السمن البلدي أو النباتي.

كوب واحد من حبيبات السكر.

كوب إلا ربع من جوز الهند.

كوب واحد من حليب الزبادي.

كوب واحد من الحليب السائل.

شراب خفيف القوام.

كمية قليلة جدًا من الفانيليا.

طريقة تحضير البسبوسة المرملة

إعداد البسبوسة ذات القوام المرمل في المنزل يمكن أن يكون بسيطًا وغير معقد، حيث يمكن لأي شخص اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة دون الحاجة لشراء البسبوسة من المحلات بأسعار مرتفعة، فإليك خطوات تحضير البسبوسة المرملة في المنزل: