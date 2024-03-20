طريقة عمل البسبوسة المرملة .. يا جمالها دي بعد الفطار تحفه
خطوات عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة المرملة، خلال شهر رمضان، يفضل العديد من الأشخاص تناول البسبوسة المرملة، وهي من بين أشهر أنواع الحلويات الشرقية المحببة، ونظرًا لارتفاع أسعار المواد الغذائية هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة، قرر العديد من الأفراد إعداد الحلويات في المنزل بدلاً من شرائها جاهزة من المتاجر، وتشمل هذه الحلويات البسبوسة التي يمكن تحضيرها بتكلفة أقل وبنكهة رائعة تضفي لمسة خاصة على افطاراتهم وسحورهم.
طريقة عمل البسبوسة المرملة
تحضّر البسبوسة بسهولة في المنزل باستخدام مكونات متاحة في كل مطبخ، مما يوفر تكاليف كبيرة ويضمن ربة المنزل جودة المكونات وصحتها، ومن بين أفضل المكونات المستخدمة للحصول على القوام المرمل المفضل لمحبي البسبوسة:
- 3 أكواب دقيق السميد.
- كوب واحد من السمن البلدي أو النباتي.
- كوب واحد من حبيبات السكر.
- كوب إلا ربع من جوز الهند.
- كوب واحد من حليب الزبادي.
- كوب واحد من الحليب السائل.
- شراب خفيف القوام.
- كمية قليلة جدًا من الفانيليا.
طريقة تحضير البسبوسة المرملة
إعداد البسبوسة ذات القوام المرمل في المنزل يمكن أن يكون بسيطًا وغير معقد، حيث يمكن لأي شخص اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة دون الحاجة لشراء البسبوسة من المحلات بأسعار مرتفعة، فإليك خطوات تحضير البسبوسة المرملة في المنزل:
- في وعاء عميق، قومي بمزج السميد مع السمن حتى يتشرب السميد بالكامل.
- أضيفي السكر، جوز الهند، الزبادي، والفانيليا، ثم قومي بالتقليب برفق دون العجن.
- أضيفي الحليب تدريجياً مع التقليب حتى يتشرب الخليط تماماً.
- صبي الخليط في صينية مدهونة بالزبدة أو المادة الدهنية.
- ضعي الصينية في فرن ساخن لمدة تصل إلى ثلث ساعة حتى يصبح وجه البسبوسة محمراً.
- بعد إخراج البسبوسة من الفرن، قومي بسكب الشربات الخفيف فوقها لتحلى.