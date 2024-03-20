وزارة العمل حمل كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة الأخيرة pdf في عموم المحافظات العراقية

استعلم عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق في عموم المحافظات العراقية عبر موقع منصة مظلتي، والتي قد أتاحت الوزارة الاستعلام عن اسماء الذين استحقوا الوجبة الأخيرة من خلالها، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد صرحت بقرب موعد صرف الدعم.

ومن خلال موقع البديل الإخباري نبين لكم تفاصيل الوجبة السابعة من وجبات الرعاية الاجتماعية وطريقة الاستعلام عن استحقاق المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق.

موعد إعلان اسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة الأخيرة

ينتظر الجميع ممن شملهم دعم الوجبة الأخيرة الإعلان عن موعد صرف الوجبة، حيث صرح وزير العمل السيد الدكتور أحمد الأسدي أن الوزارة بصدد الإعلان عن الوجبة السابعة منذ فترة، حيث إن الأمر متوقف على وجود تغطية مالية من قبل وزارة المالية، لذلك تراجع المالية قبل الإعلان عن صرف الدعم، ومن جانبه أكد على قرب موعد صدور الوجبة.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

استعلم عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي باتباع التالي:

الدخول على منصة مظلتي.

اختر نظام الحماية الاجتماعية.

ادخل على برامج الرعاية الاجتماعية.

حدد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

أدخل البينات المطلوبة.

اضغط استعلام، ومن ثم قم بتحميل كشوفات الوجبة للاستعلام عن الأسماء المشمولة بها.

شروط استحقاق الوجبة الأخيرة

وضعت وزارة العمل بعض الشروط لاستحقاق الدعم المقدم من الرعاية الاجتماعية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تشتمل الشروط على التالي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية. وان يكون مقيما في العراق. لا يكون لديه أصول ذات قيمة عالية. لم يحصل على دعم من الحكومة قبل ذلك.

بتوافر ذلك الشروط يمكن للمواطن العراقي التقديم على الرعاية الاجتماعية ليكون ضمن اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية.