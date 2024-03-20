“15.000 كوينز مجانية“ طريقة شحن كوينز بيس موبايل efootball بطريقة مضمونة 100% الموقع الرسمي

يتساءل عدد كبير من مستخدمي لعبة آي فوتبول عن طريقة شحن كوينز بيس موبايل، والكوينزات هي العملة الافتراضية داخل اللعبة التي تساعد اللاعب في شراء حزم لاعبين جديدة كما أنها تستخدم أيضا في رفع طاقة اللاعب أثناء اللاعب وذلك من أجل الحصول على مستوى أفضل، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا طرق آمنة لشحن كوينزات آي فوتبول.

شحن كوينز بيس موبايل

يجب اتباع الخطوات التالية من أجل إتمام عملية الشحن بكل سهولة وأمان، ويجب الحرص على استخدام الطرق الغير موثوقة وذلك لتجنب تهكير الحساب الخاص بك، والخطوات كالتالي:

في البداية يجب عليك التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص باللعبة آي فوتبول. قم بالدخول على خانة شحن الكوينز. يرجى تحديد الدولة التابع لها اللاعب. قم باختيار طريقة الدفع المناسبة لك. يتطلب منك إدخال رقم المعرف الخاص بك داخل اللعبة. قم بالضغط على زر شحن GP. أخيرا بمجرد اتمام عملية الدفع سوف يتم إضافة الكوينزات إلى حسابك.

خطوات تحميل لعبة efootball

يجب اتباع الخطوات التالية من أجل تحميل اللعبة بنجاح:

أولا يجب الدخول على متجر التطبيقات المثبت على الجهاز الخاص بك.

في شريط البحث قم بكتابة لعبة آي فوتبول بيس 2024 وانقر على كلمة تحميل.

انتظر دقائق وسوف يتم تحميل اللعبة على الجهاز الخاص بك انقر على أيقونة اللعبة وقم بإنشاء حساب خاص بك واستمتع باللعب.

مميزات لعبة آي فوتبول بيس

تمتلك اللعبة مجموعة من المميزات ومن أبرزها: