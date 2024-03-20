“80.000 دينار جزائري“ كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024 في الجزائر mf.gov.dz

أعلنت الجهات المسؤولة عن الزيادة المقرر إضافتها لراتب التقاعد داخل الجزائر مرحبا وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين ومساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم وتوفير حياة اقتصادية أفضل وأكثر استقرار، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا كل ما يخص رواتب المتقاعدين فى الجزائر 2024، وسوف نوضح أيضا رابط الاستعلام عنه.

رواتب المتقاعدين فى الجزائر 2024

وفقا لما أعلنت عنه الجهات الحكومية داخل الجزائر أنه من المقرر زيادة رواتب المتقاعدين داخل الدولة بنسبة تصل حتى 5٪ ولكن سوف يتم إضافة تلك الزيادة بداية من شهر مايو 2024، ومن المقرر أن تكون الزيادة على النحو التالي:

سوف يحصل الأشخاص الذين راتبهم 10 آلاف دينار 15.000 دينار بعد الزيادة.

بينما المتقاعدين الذين راتبهم 20 ألف دينار سوف يتم زيادة الراتب بنسبة 5٪.

أما فيما يخص الأشخاص الذين راتبهم يتعدى 20.000 دينار سوف توضع لهم زيادة قدرها 4٪.

بينما الأشخاص الذين تبدأ رواتبهم من 50.000 دينار وتصل حتى 80.000 دينار سوف زيادتها بنسبة تصل حتى 3٪.

أما الأشخاص الذين تتعدى رواتبهم 80 ألف دينار سوف تكون الزيادة المقررة 2٪ فقط لا غير.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر

قامت الجهات المسؤولة بإطلاق رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين وذلك بإتباع التعليمات التالية: