عيدي على ست الحبايب.. رسائل عيد الام 2024 Mother‘s Day للتهنئة والاحتفال باليوم

غدًا عيد الام 2024، ونجد الكثير من الأولاد يتساءلون في الوقت الحالي عن رسائل عيد الام، وذلك لإرسالها لأمهاتهم في هذا اليوم المميز، حيث الاحتفال العالمي لعيد الأم، ونوضح لكم متى عيد الام 2024 كل عام وأيضًا الرسائل المميزة التي يمكن مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضًا في الرسائل الخاصة، فضلًا تابعوا معنا.

رسائل عيد الام 2024

تم اختيار يوم 21 مارس من كل عام موعد للاحتفال بالأمهات والأمومة، وتم تشجيع الفكرة من عدد من الدول ووافقت أغلبهم على أي يكون هذا اليوم هو الرسمي للاحتفال، حيث يكون أول أيام فصل الربيع من كل عام تقريبًا، وفي هذا اليوم نجد الكل يبحث عن رسائل وعبارات الاحتفال بهذا اليوم للتقديم للأم، وتأتي بعضًا من تِلك العبارات على النحو التالي:

كل عام وأنتِ بخير أمي، اللهم اجعل أمي قريرة العين هادئة البال، لا تشكي همًا ولا غمًا ولا وجعًا، ولا تذقني فيها بأسًا يبكيني.

الحياة بدونك يا أمي بلا قيمة ولا طعم.

عيد ميلاد الحارسة والساهرة وأول من دافع عني وكلمني ونصحني.

تبقى أمي هي الإنسانة العظيمة التي لا يمكن مُجازاتها، وتبقى هي عيدي كل السنين.

موعد عيد الام

يتم الاحتفال بعيد الأم كل عام في مصر وعدد من الدول الأخرى في اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس، حيث هو التاريخ العالمي لتكريم الأمومة والأمهات، وفي بعض الدول الأخرى يكون في شهر مايو، ولكن الموعد الثابت وفي أغلب الدول يوم 21 مارس من كل عام، ومن المفترض أن يأتي عيد الأم هذا العام في الموعد التالي:

يوم الخميس الموافق 21 من شهر مارس من عام 2024.