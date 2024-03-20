اعزمي جيرانك عليها.. طريقة عمل المدلعة علي أصولها من بطريقة أشهر المحلات وتحدي بأروع طعم ومكونات سهلة وبسيطة واقتصادية “لازم تجربيها” بوش

تعد المدلعة إحدى الحلويات اللذيذة التي انتشرت مؤخرًا وأصبحت تباع بشكل كبير في محلات الحلويات، فتتكون المدلعة من الكثير من الحلويات التي يعشقها العديد من الأشخاص مثل الشوكولاتة والكراميل والكنافة والبسبوسة وغيرها الكثير، ولذلك نحن نقدم لكم من خلال هذا الموضوع طريقة تحضير المدلعة في المنزل بنفس طعم الجاهزة بل أفضل منها بكثير، تابعوا قراءة هذا المقال لمعرفة المكونات اللازمة وطريقة التحضير.

مكونات عمل المدلعة في المنزل

هناك بعض أنواع الحلويات لابد من توافرها لتحضير المدلعة بنفس طعم وشكل الجاهزة ولكن أوفر بكثير من شرائها، وسوف نذكر لكم أهم المكونات اللازمة للتحضير في السطور التالية:

ربع لتر من الحليب.

مقدار ¾ كوب من السكر المطحون.

مقدار ¾ كوب من السمن.

مقدار ¼ كيلو بسبوسة.

مقدار ¼ كيلو كنافة مفتتة.

نصف كوب من المكسرات المشكلة ( اختياري).

نصف علبة قشطة.

كوب متوسط الحجم من صوص الكراميل.

كوب ونصف من الشوكولاتة الداكنة مبشورة.

ربع كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الڤانيليا السائلة.

شربات متوسط القوام.

طريقة عمل المدلعة

يمكننا عمل المدلعة بطريقة سهلة وبسيطة ولكن علينا إتباع الخطوات التالية بالترتيب: