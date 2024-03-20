أعرف مين هو ضيف حلقة رامز جاب من الاخر الحلقة العاشرة على MBC مصر 2024 ومواعيد الإعادة

يرتفع تساؤل المواطنين من هو ضيف حلقة رامز جاب من الاخر، حيث يترقب ملايين عشاق برنامج رامز جلال ضيف الحلقة الجديدة من هذا البرنامج، ويتزايد البحث عن ضحية الحلقة رقم 10، وتجدر الإشارة بأنه سوف يتم عرضها على شاشة قناة MBC مصر ، وفي هذا المقال سنوفر لكم كل التفاصيل التي تخص هذا الموعد المتعلق بعرض تلك الحلقة.

من هو ضيف حلقة رامز جاب من الاخر

لا يزال البحث كبير حول الإجابة على سؤال المواطنين من هو ضيف حلقة رامز جاب من الاخر، ومن الجدير بالذكر أنه كان الضحايا في الحلقات السابقة على النحو الآتي:

ضيوف أول حلقة هم أحمد السقا وباسم سمرة.

كذلك أن ضيوف ثاني حلقة: مي عمر وكذلك الفنانة نجلاء بدر

ضيوف ثالث حلقة: أوس أوس + محمد ثروت

هذا بجانب أن ضيوف رابع حلقة: هم محمد لطفي ومحمد شاهين.

في النهاية كان ضيوف حلقة أمس الحلقة التاسعة أحمد فهمي، وحمادة هلال.

كما أن الضيف الذي سوف يظهر في الحلقة القادمة من هذا البرنامج سيكون ضيف مميز للغاية.

موعد عرض برنامج رامز جاب من الاخر

يتم عرض برنامج رامز جاب من الاخر بعد أذان المغرب مباشرًة، ومن الجدير بالذكر أنه في حلقة اليوم رقم 10 من برنامج “رامز جاب من الآخر”، من المفترض ان يتم عرضها اليوم الأربعاء يوم 10 رمضان 1445 هجرية، ينتظر الأشخاص بفارغ الصبر الإعلان عنها لأنها سوف تشتمل على العديد من المفاجآت والكوميديا.