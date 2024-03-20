صلاح مثال للراجل الناقص .. أعرف القنوات الناقلة لـ مسلسل نعمة الافوكاتو الحلقة ال 11

يزداد بحث الجمهور في هذا الوقت الجاري عن موعد عرض الحلقة 11 بعد أن حقق المسلسل شهرة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث إن هذا المسلسل من المسلسلات الفضلى في رمضان 2024 التي حققت شعبية ضخمة، ومن المعروف أن بطولة ها المسلسل الفنانة مي عمر، والتي تقوم بتأدية دور نعمة، وفيما يلي سوف نوضح موعد عرضه، علاوًة على القنوات الناقلة لعرضه أيضًا.

القنوات الناقلة لـ مسلسل نعمة الافوكاتو الحلقة ال 11

بدأت أول حلقة من مسلسل “نعمة الأفوكاتو” الذي يكون بطولته الفنانة مي عمر، يوم الأحد الماذي الذي كان موافقًا 10 مارس الجاري، وتجدر الإشارة بأن الحلقة الجديدة منه رقم 11 سوف يتم عرضها على شاشة قناة mbc وهذا في تمام الساعة العاشرة مساءً حسب توقيت القاهرة، كذلك سوف تعرض الحلقة مرة أخرى في تمام الساعة الرابعة مساءً على قناة إم بي سي مصر 2، ويتم عرضها كذلك على منصة شاهد .

أحداث مسلسل نعمة الافوكاتو

في الواقع أن أحداث المسلسل الذي يدعى بمسلسل “نعمة الأفوكاتو” تكون حول قصة اجتماعية مثيرة، تجسد الممثلة مي عمر دور امرأة تُدعى نعمة، وهي محامية تسعى دائمًا لدعم زوجها الذي يُؤدي دوره الفنان أحمد زاهر، تحدث أحداث غير متوقعة تقلب مجرى الأحداث، هذا بجانب أنه يتألف هذا المسلسل من حوالي خمسة عشر حلقة فحسب، ومن الجدير بالذكر أن الحلقة القادمة ينتظرها الجمهور وهي الحلقة الحادية عشر، وسوف تكون مليئة بالعديد من الأحداث الممتعة للغاية والشيقة.