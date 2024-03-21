ابحث عن اسمك.. أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم المحافظات على منصة مظلتي

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، يتطلع الكثير في هذا التوقيت إلى التعرف على أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق، وذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة العراقية اقتراب موعد الاعلان عن كشوفات المشمولين بدعم برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يتم تقديمه من جانب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، حيث يتم تحديد استحقاق الدعم تبعًا لتوافر شروط وضوابط الأهلية التي تم طرحها.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

يمكن الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في العراق لجميع المواطنين بسهولة، وذلك من خلال موقع منصة مظلتي التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من خلال إتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم التوجه الدخول بشكل مباشر إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

الإلكترونية. يتم الضغط على قائمة الخدمات الالكترونية الخاصة ببرنامج الدعم.

ثم الضغط على زر الاستعلام عن نتائج أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية.

يتم تحديد المحافظة الخاصة بالمستخدم وتحديد رقم الوجبة.

يتم تسجيل اسم المتقدم ورقم بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به، بجانب تدوين جميع البيانات المطلوبة.

يتم الضغط على أيقونة تحميل كشوفات الأسماء المشمولة.

يتم البحث عن اسم المستفيد للتعرف على نتيجة القبول في الحصول على الدعم.

موعد إعلان الوجبة الأخيرة للشمولين بالرعاية الاجتماعية

في ظل انتظار الآلاف من أبناء الشعب العراقي في كافة المحافظات المختلفة لإعلان أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 “الوجبة السابعة” والتي من المقرر أن يتم إعلانها في الأيام القليلة القادمة وذلك فور انتهاء مراجعة طلبات المتقدمين من جانب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث تراجع استوفاء المتقدمين للشروط المطلوبة والتي من أبرزها الجنسية السعودية وأن يكونوا من الأسر الأكثر احتياجاً، سيتم إعلان الكشوفات الخاصة بتلك الأسماء.