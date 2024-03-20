تردد القنوات
استقبل تردد قناة dmc دراما النايل سات 2024 واستمتع بباقة من أفضل المسلسلات الرمضانية 2024 “مش هتغير القناة نهائي”
قناة dmc دراما 2024 متخصصة في عرض المسلسلات المصرية، وتميزت بالقبول الشعبي الواسع والشهرة الكبيرة في الوطن العربي منذ انطلاقها وذلك لحرصها على عرض المسلسلات الدرامية المشوقة وهي تتبع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنها تحرص على عرض محتوى يتناسب مع جميع أفراد الأسرة.
ضبط تردد قناة dmc دراما النايل سات 2024
تستطيع ضبط تردد قناة dmc دراما كما بالجدول التالي:
|التردد
|12092
|الاستقطاب
|رأسي
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|الجودة
|SD
مسلسلات رمضان على قناة dmc دراما 2024
نقدم لكم قائمة مسلسلات قناة dmc دراما 2024 التي تبث خلال شهر رمضان ما يلي:
- سر إلهي بطولة الفنانة روجينا.
- إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي.
- مسار إجباري ويشارك فيها العديد من النجوم مثل أحمد داش.
- صدفة بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي.
- مسلسل صيد العقارب.
- عتبات البهجة بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني.
- المعلم للفنان مصطفى شعبان .
خطوات ضبط ترددد قناة dmc دراما 2024
اضبط تردد د قناة dmc دراما كما بالخطوات التالية:
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- انتقل إلى قائمة إعدادات التلفزيون العامة.
- وذلك بالضغط على زر القائمة.
- أكتب رمز كلمة المرور المطلوبة بإضافة هذا الرمز “0000”.
- حدد القمر الصناعي نايل سات.
- اضغط على زر الإضافة .
- وبعد ذلك قم بكتابة تردد قناة دي ام سي دراما الجديد الموضح بالأعلى.
- اضغط على أيقونة موافق.
- سيتم بدء تحميل تردد قناة DMC دراما.
- اضغط حفظ بعد تثبيت تردد قناة دي ام سي دراما .
- انتقل إلى قائمة القنوات في النهاية بالنقر فوق “خروج” على جهاز التحكم عن بُعد.