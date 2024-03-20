استقبل تردد قناة dmc دراما النايل سات 2024 واستمتع بباقة من أفضل المسلسلات الرمضانية 2024 “مش هتغير القناة نهائي”

قناة dmc دراما 2024 متخصصة في عرض المسلسلات المصرية، وتميزت بالقبول الشعبي الواسع والشهرة الكبيرة في الوطن العربي منذ انطلاقها وذلك لحرصها على عرض المسلسلات الدرامية المشوقة وهي تتبع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنها تحرص على عرض محتوى يتناسب مع جميع أفراد الأسرة.

ضبط تردد قناة dmc دراما النايل سات 2024

تستطيع ضبط تردد قناة dmc دراما كما بالجدول التالي:

التردد 12092 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة SD

مسلسلات رمضان على قناة dmc دراما 2024

نقدم لكم قائمة مسلسلات قناة dmc دراما 2024 التي تبث خلال شهر رمضان ما يلي:

سر إلهي بطولة الفنانة روجينا.

إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي.

مسار إجباري ويشارك فيها العديد من النجوم مثل أحمد داش.

صدفة بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي.

مسلسل صيد العقارب.

عتبات البهجة بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني.

المعلم للفنان مصطفى شعبان .

خطوات ضبط ترددد قناة dmc دراما 2024

اضبط تردد د قناة dmc دراما كما بالخطوات التالية: