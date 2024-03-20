ما هي شروط الولوج في الدرك الملكي وطريقة التسجيل والمستندات المطلوبة 2024 حيث يعد الدرك الملكي مؤسسة أمنية وعسكرية في المغرب، وهو فرع من القوات المسلحة الملكية، تأسس سنة 1957، حيث تضم المؤسسة العسكرية عدة فروع وهي، الجيش والقوات الجوية والبحرية والدرك الملكي والحرس الملكي والوقاية المدنية، ومهمة الدرك الأساسية هي حماية الأمن والوحدة الترابية للمغرب إضافة إلى حماية أرواح وممتلكات المواطنين، كما أنه له مهام مدنية، وعسكرية، تختلف هذه المهام باختلاف الوحدة داخل الدرك، تابعنا في هذا المقال لتتعرف على كيف تكون من رجال الدرك الملكي.

الدرك الملكي

للدرك الملكي مهام عظيمة، فمنها المدنية – وهي التي تقوم بالأمن العمومي والمحافظة على النظام وتنفيذ القوانين ومنها العسكرية ويظهر دورها عند وقوع الحرب فيقوم الدرك على قيادة فيالق ووحدات الجيش، ومراقبة جميع قطاعات الجيش وفيها الثكنات العسكرية، ومرافقة الوحدات العسكرية في تنقلاتها وتتبع تحركات الارتال والوحدات المتنقلة، كما أنه يقوم بإنجاز تقارير يومية عن الجيش ورفعها إلى قيادة الدرك،فلكل هذه المهام يتطلب للولوج فيه شروط لابد من استيفائها.

ما هي شروط الولوج في الدرك الملكي

أن يكون المتقدم أعزب.

حاصل على الجنسية المغربية.

العمر لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 24 سنة.

حاصل على البكالوريا لسنة 2022، 2023 لأي شعبة منها.

يشترط طول الذكور لا يقل عن 1.7 متر، والإناث لا تقل عن 1.68 متر.

عدم وجود سوابق عدلية.

غير مطرودين من إحدى الوظائف العمومية.

يتم قَبُول ترشيحهم من طرف لجنة الانتقاء.

طريقة التسجيل في الدرك الملكي

إنشاء حساب على منصة الدرك الملكي.

اختيار مباراة الترشح.

أدخل كافة بياناتك الشخصية.

حمل جميع الوثائق إلى المنصة.

ارسل طلبك وسيتم مراجعته من قبل اللجنة، وعند قَبُول طلبك سيرسل لك رسالة على بريدك الإلكتروني.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في الدرك الملكي



صورة البطاقة الوطنية للتعريف (مصورة من الوجهين).

نسخة كاملة من رسم الولادة

قبل الشروع في التسجيل يتطلب منك تجهيز التالي: (بريد إلكتروني مفعل، نسخة رقمية لجميع الوثائق، حيث أن صيغة الوثائق: JPEG أو PNG، مع مراعاة أن الحجم الأقصى للملفات لا يتجاوز 500 كيلوبايت).

طريق التواصل مع مؤسسة الدرك خلال فترة الترشح:

يتم التواصل مع مؤسسة الدرك خلال فترة الترشح على الأرقام التالية، وذلك طوال فترة التسجيل (0662705942- 0662430165 – 0662668376) أو من خلال رابط التسجيل في مبادرة الدرك الملكي (recrutement.gr.ma).