“أسطورة العودة” .. موعد عرض مسلسل المداح الحلقة ال11 والقنوات الناقلة (الرعب اللي بجد)

للسنة الرابعة على التوالي يتم عرض مسلسل المداح الموسم الرابع وتتزايد عمليات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن موعد عرض مسلسل المداح الحلقه 11 حيث انه كل حلقة يتم عرضها من المسلسل ويتزايد تشويق الجمهور لمشاهدة الحلقة الجديدة ويقدر فريق العمل على جذب المشاهدين له في السباق الرمضاني لكل عام ولم يمل الجمهور من مشاهدة المسلسل بسبب الأحداث المتطورة التي تحدث به والتجديد في الحلقات حيث تعلق الجمهور بشكل كبير جدا بمسلسل المداح وبشخصية صابر المداح التي يلعبها الفنان حماده هلال ويمكنكم من خلال هذا المقال الإطلاع على الموعد الذي يمكنكم من مشاهدة مسلسل المداح الحلقه 11 تابعوا معي.

موعد عرض مسلسل المداح الحلقة ال11

يتم عرض مسلسل المداح الجزء الرابع أسطورة العودة الحلقة 11 عبر شاشة قناة ام بي سي مصر يوميا في جميع أيام شهر رمضان المبارك حيث انه يتم عرض المسلسل في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية ويتم عرض المسلسل في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمسلسل المداح

من المقرر من بداية عرض مسلسل المداح وتحظى قناة ام بي سي مصر على حقوق نشر المسلسل وهي القناة الوحيدة التي تنقل مسلسل المداح الجزء الرابع ويمكنكم مشاهدة المسلسل عبر شاشة قناة ام بي سي مصر ويمكنكم ايضا مشاهدة المسلسل من خلال منصة شاهد الإلكتروني التي تنقل المسلسلات والبرامج الرمضانية من خلالها.