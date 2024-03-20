مش هتصدق مين الضيف.. ضيف رامز جلال الحلقة العاشرة من برنامج رامز جاب من الآخر 2024 علي قناة MBC مصر

يترقب ملايين محبي برنامج رامز جلال بشوق عرض حلقاته في شهر رمضان المبارك، حيث يشعر الجميع بحالة من التوتر والانتظار في الساعات الأخيرة، ويتزايد الاهتمام بالبحث عن ضحايا الحلقة العاشرة من برنامج رامز جاب من الآخر، وسنتناول معكم اليوم جميع التفاصيل حول موعد عرض البرنامج واسم الضحية التي ستكون مفاجأة مثيرة للمشاهدين، تابعونا لمعرفة من سيكون ضيف رامز جلال في الحلقة العاشرة واكتشاف كل التفاصيل المشوقة.

ضيف رامز جلال الحلقة العاشرة من برنامج رامز جاب من الآخر

سبق أن كان أحمد السقا وباسم سمرة هم ضيوف الحلقة الأولي من البرنامج.

وكانت كلا من نجلاء بدر ومي عمر هم ضيوف الحلقة الثانية من البرنامج.

وكان محمد ثروت وأوس أوس هم ضيوف الحلقة الثالثة من البرنامج.

ومحمد شاهين ومحمد لطفي هم ضيوف الحلقة الرابعة من البرنامج.

في حلقة اليوم من برنامج “رامز جاب من الآخر”، التي سيتم عرضها اليوم الأربعاء في يوم 10 رمضان 1445 هـ، ينتظر الجمهور بشوق الإعلان الرسمي عن هذه الحلقة على شبكة قنوات MBC مصر، عادة ما تتميز حلقات برنامج رامز بالطرائف والمواقف المثيرة والمفاجآت التي تميز برنامج “رامز جاب من الآخر“.

تردد قناة MBC

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

التردد: 11470

موعد عرض برنامج رامز جاب من الآخر

يعرض برنامج رامز جلال بعد انتهاء وقت الإفطار مباشرة، عند الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، و7 بتوقيت مكة المكرمة، ويُكرر في الساعة 1 صباحًا على نفس القناة.

وكان رامز جلال استضاف في برنامجه رامز جاب من الآخر في الحلقة التاسعة المطرب أحمد فهمي والمطرب حمادة هلال، وحققت الحلقة تفاعل كبيرا وردود فعل قوية على منصات التواصل الاجتماعي.

ضحايا رامز جلال في رمضان 2024

تتمثل فكرة البرنامج في إعداد مقلب لشخصين من الشهيرين، اللذان يواجهان خلاف أو تنافس كبير، ويتعرضون للمقلب الذي من رامز جلال هذا الموسم، ويشمل ضحايا رامز جلال الشخصيات الشهيرة ونجوم الرياضة والفن من مختلف أنحاء الوطن العربي ومن بينهم: