موعد عرض مسلسل نعمة الافوكاتو الحلقة الحادية عشر على هذه القنوات الناقلة 2024

منذ يوم واحد رمضان عام 1445 هجريا 2024 ميلاديا وتم عرض مسلسل نعمة الافوكاتو ويتشوق الجمهور لرؤية أحداث المسلسل بسبب الأحداث المشوقة التي تدور في جميع الحلقات وكما عودنا المخرج محمد سامي بعرض الأحداث المشوقة في جميع الأعمال الدرامية التي يقدمها في رمضان من كل عام ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على موعد عرض مسلسل نعمة الافوكاتو الحلقة العاشرة تابعوا معي.

موعد عرض مسلسل نعمة الافوكاتو الحلقة الحادية عشر

يتم عرض مسلسل نعمة الافوكاتو عبر شاشة قناة ام بي سي مصر ويتم عرض المسلسل يومياً في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر والساعة 11:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية حيث أنه يتم عرض المسلسل مرة أخرى عبر شاشة قناة ام بي سي مصر2 في تمام الساعة الواحدة مساء بتوقيت مصر والساعة 2:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وتم اعاده الحلقة مرة أخرى في تمام الساعة 4:00 عصرا بتوقيت مصر الساعه 5:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية يمكنكم أيضا مشاهدة المسلسل عبر منصة شاهد قبل عرض الحلقة على شاشة التلفزيون.

ابطال مسلسل نعم الافوكاتو

يأتي مسلسل نعم الافوكاتو للمخرج محمد سامي ويمكنكم الإطلاع على أبطال العمل من خلال النقاط التالية: