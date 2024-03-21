“نزله في ثواني” ميزة جديدة في واتساب جي بي أخر إصدار 2024 بعد التحديث الجديد V7.60

شهد التحديث الجديد في Whatsapp GB عدد كبير من من المزايا، حيث يتضمن ميزة جديدة في واتساب جي بي التي نالت اعجاب عدد كبير من المستخدمين، حيث يعتبر واحد من أفضل التطبيقات التي يتم استخدامها من جانب عدد كبير من الأشخاص حول العالم لما يقدمه من مزايا وخدمات بشكل مستمر، ومن خلال هذه السطور نستعرض أبرز ما جاء في التحديث الجديد.

ميزة جديدة في واتساب جي بي

وقد تم رصد ميزة جديدة في واتساب جي بي من خلال التحديث الجديد الذي تم تطبيقه وطرحه على الهواتف الحديثة، ألا وهي ميزة عدم الحظر فلا يمكن لأي شخص أن يقوم بحظرك مرة أخرى، بجانب عدد من المزايا التي تتمثل فيما يلي:

يمكن للمستخدم أن يقوم بإرسال ما يصل إلى 100 ملف في نفس الوقت بسهولة.

كما يمكن إخفاء عملية مشاهدة الحالات الخاصة بالآخرين.

يتيح التحديث الجديد للبرنامج أن يتم إضافة تأثيرات مميزة وذلك أثناء القيام بإرسال الصور والفيديوهات.

تستطيع إرسال 90 صورة في وقت واحد.

يتيح التحديث الجديد كذلك خدمة حذف الرسائل.

يتيح التطبيق تفعيل وضع الطيران لكي يتم قفل الانترنت.

يمكن إعادة توجيه الرسالة للمستخدمين بسهولة وذلك بدون أن يتم ظهور علامة التوجيه.

كما يمكن للمستخدم أن يتم تغيير الخط من التطبيق.

تحديث جديد في واتساب جي بي

وقد تم طرح ميزة جديدة في واتساب جي بي من جانب القائمين على التطبيق لتسهيل استخدامه من جانب المستخدمين، وتتمثل فيما يلي: