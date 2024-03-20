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قبل نهاية الثلث الأول من الشهر الكريم .. ردد أفضل دعاء اليوم العاشر من رمضان مستجاب 2024

صورة جهاد حسين جهاد حسينمنذ 6 ساعات
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ما حلول شهر رمضان المبارك يتزايد المسلمون في الصلاة والصيام والدعاء بما يرغبون ويأملون أن يتقبل الله منهم في هذه الأيام المباركة ويتساءل عدد كبير جداً من المسلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك مستجاب بإذن الله تابعوا معي هذا المقال للاطلاع على أفضل الأدعية التي يمكنكم الدعاء بها في اليوم العاشر من رمضان تابعوا معي.

دعاء اليوم العاشر من رمضان

تابعوا معي النقاط التالية للحصول على أكثر الأدعية استجابة في اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك:

  • اللهم يا رب أجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين.
  • اللهم نبهني في شهر رمضان عن نومة الغافلين.
  • اللهم إني أسألك الفوز يوم القضاء واسالك عيش السعداء واسالك منازل الشهداء و أسألك مرافقة الأنبياء واسالك النصر على الأعداء.
  • اللهم يا رب لا تزغ قلبي الا بعد ان تهديني اللهم هب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الرحيم.
  • اللهم لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.
  • اللهم يا رب افتح لي ابواب من فضلك وانزل علي بركاتك اللهم وفقني فيه لموجبات مرضاتك اللهم اسكني فيه بحبوحات جناتك يا مجيب دعوة المضطرين.
  • اللهم يا رب افتح لي ابواب الجنان اللهم اغلق عني فيه ابواب النيران اللهم يا رب وفقني في تلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين.
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صورة جهاد حسين جهاد حسينمنذ 6 ساعات
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صورة جهاد حسين

جهاد حسين

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