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قبل نهاية الثلث الأول من الشهر الكريم .. ردد أفضل دعاء اليوم العاشر من رمضان مستجاب 2024
ما حلول شهر رمضان المبارك يتزايد المسلمون في الصلاة والصيام والدعاء بما يرغبون ويأملون أن يتقبل الله منهم في هذه الأيام المباركة ويتساءل عدد كبير جداً من المسلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك مستجاب بإذن الله تابعوا معي هذا المقال للاطلاع على أفضل الأدعية التي يمكنكم الدعاء بها في اليوم العاشر من رمضان تابعوا معي.
دعاء اليوم العاشر من رمضان
تابعوا معي النقاط التالية للحصول على أكثر الأدعية استجابة في اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك:
- اللهم يا رب أجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين.
- اللهم نبهني في شهر رمضان عن نومة الغافلين.
- اللهم إني أسألك الفوز يوم القضاء واسالك عيش السعداء واسالك منازل الشهداء و أسألك مرافقة الأنبياء واسالك النصر على الأعداء.
- اللهم يا رب لا تزغ قلبي الا بعد ان تهديني اللهم هب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الرحيم.
- اللهم لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.
- اللهم يا رب افتح لي ابواب من فضلك وانزل علي بركاتك اللهم وفقني فيه لموجبات مرضاتك اللهم اسكني فيه بحبوحات جناتك يا مجيب دعوة المضطرين.
- اللهم يا رب افتح لي ابواب الجنان اللهم اغلق عني فيه ابواب النيران اللهم يا رب وفقني في تلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين.