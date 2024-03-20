مبروك تم نشر الأسماء الجديدة.. الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 في عموم العراق واهم شروط التسجيل

أعلنت وزارة الشئون الاجتماعية في العراق عن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 في عموم العراق واهم شروط التسجيل، حيث يرغب الكثير من المواطنين في معرفة المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في عموم العراق لعام 2024 ، حيث إنه من المفترض أن تطلق في شهر يناير ولكن تم تأجيلها بسبب الازدحام في مكاتب الرعاية الصحية وأكدت الوزارة أن الوجبة جاهزة تماماً للرفع على منصة مظلتي، ويمكنك معرفة أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية السابعة عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات، وسوف نقدم لكم مزيدًا من التفاصيل حول هذا الموضوع في مقالنا، فتابعونا.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

أعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق عن رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 في عموم محافظات العراق، حيث يتوقع الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في غضون ساعات قليلة للتحقق مما إذا كان اسمك مدرجًا بينها أم لا، حيث إن الوجبة معدة تمامًا للنشر، وسوف نوضح لكم الخطوات المطلوبة:

أولا قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الشئون الاجتماعية.

بعد ذلك قم بفتح منصة مظلتي من هنا.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة” هيئة الحماية الاجتماعية”.

قم بالضغط على الوجبة السابعة.

بعد ذلك قم باختيار المحافظة التابع لها الشخص المستفيد بالوجبة.

قم بالضغط على تحميل كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة .

ثم ابحث عن اسم المستفيد في الكشوفات برقم الهوية الوطنية للمستفيد.

عند العثور على اسم المستفيد، يرجى التحقق من تاريخ الميلاد ومطابقته.

وفي حالة أنك لم تعثر على اسم المستفيد فيرجى متابعة الكشوفات التالية .

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية 2024

أهم شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، وفقًا على الأتي: