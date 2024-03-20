من أشهر حلويات رمضان.. طريقة عمل الجلاش بالكنافة والمهلبية بطعم دايب هيخطف قلبك من أول قطمة ومكونات اقتصادية على أد الإيد
يعتبر الجلاش من أشهر المعجنات التي يتم تحضيرها بالعديد من الطرق المختلفة، كما أنه يمكن إضافة أنواع عديدة من الحشوات له ما بين الحلو والحادق، وتعد وصفة الجلاش بالكنافة والمكسرات والمهلبية من من أروع وأشهى الوصفات التي يمكن تحضير الجلاش بها خاصة للضيوف أو بعد الإفطار في شهر رمضان المبارك، ولذلك نحن سنعرض لكم طريقة تحضير الجلاش بالكنافة والمكسرات والمهلبية من خلال هذا الموضوع، فتابعونا.
مكونات عمل الجلاش بالكنافة والمكسرات والمهلبية
يعد الجلاش بالكنافة والمكسرات والمهلبية من الحلويات اللذيذة و الشهية بالإضافة إلى ذلك أنه يحتوي على العديد من المكونات المفيدة للجسم مثل المكسرات والحليب الموجود بالمهلبية، وتتمثل المقادير اللازمة لتحضير الجلاش بالكنافة في الآتي:
- لفة واحدة من الجلاش.
- مقدار ¼ كيلو كنافة مطحونة.
- عدد 2 كوب من الحليب السائل.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- مقدار ½ كوب من المكسرات المجروشة.
- باكيت واحد من الڤانيليا.
- مقادير تحضير الشربات
- عدد 2 كوب من السكر.
- عدد 1 كوب من الماء.
- باكيت ڤانيليا.
- ملعقة واحدة من عصير الليمون.
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طريقة عمل الجلاش بالكنافة والمكسرات والمهلبية
هناك بعض الخطوات اللازمة لتحضير الجلاش بالكنافة والمكسرات والمهلبية نذكرها لكن على النحو التالي:
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- في البداية نقوم بتحضير الشربات من خلال خلط السكر والماء والليمون والڤانيليا في إناء ثم نرفعه على النار لمدة ربع ساعة و نتركه يبرد جانبًا.
- بعد ذلك نقوم بتحضير المهلبية من خلال مزج الحليب والنشا والڤانيليا في إناء ثم نرفعه على نار هادئة حتى يثقل القوام ونتركها تبرد جانبًا.
- نبدأ في تحضير صينية الجلاش ونقوم بدهنها بالقليل من الزبدة.
- نضيف نصف كمية الجلاش في الصينية مع مراعاة دهن كل طبقتين من الجلاش بالزبدة.
- بعد ذلك نضيف الكنافة ثم نضيف طبقة أخرى من المهلبية والمكسرات وأخيرًا نضيف نصف كمية الجلاش الأخري بنفس الطريقة السابقة.
- ندخل الصينية في فرن مسخن مسبقًا حتى يأخذ الجلاش اللون الذهبي ثم نضيف إليه الشربات بعد خروجه على الفور.