من أشهر حلويات رمضان.. طريقة عمل الجلاش بالكنافة والمهلبية بطعم دايب هيخطف قلبك من أول قطمة ومكونات اقتصادية على أد الإيد

يعتبر الجلاش من أشهر المعجنات التي يتم تحضيرها بالعديد من الطرق المختلفة، كما أنه يمكن إضافة أنواع عديدة من الحشوات له ما بين الحلو والحادق، وتعد وصفة الجلاش بالكنافة والمكسرات والمهلبية من من أروع وأشهى الوصفات التي يمكن تحضير الجلاش بها خاصة للضيوف أو بعد الإفطار في شهر رمضان المبارك، ولذلك نحن سنعرض لكم طريقة تحضير الجلاش بالكنافة والمكسرات والمهلبية من خلال هذا الموضوع، فتابعونا.

مكونات عمل الجلاش بالكنافة والمكسرات والمهلبية

يعد الجلاش بالكنافة والمكسرات والمهلبية من الحلويات اللذيذة و الشهية بالإضافة إلى ذلك أنه يحتوي على العديد من المكونات المفيدة للجسم مثل المكسرات والحليب الموجود بالمهلبية، وتتمثل المقادير اللازمة لتحضير الجلاش بالكنافة في الآتي:

لفة واحدة من الجلاش.

مقدار ¼ كيلو كنافة مطحونة.

عدد 2 كوب من الحليب السائل.

عدد 2 ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ½ كوب من المكسرات المجروشة.

باكيت واحد من الڤانيليا.

مقادير تحضير الشربات

عدد 2 كوب من السكر.

عدد 1 كوب من الماء.

باكيت ڤانيليا.

ملعقة واحدة من عصير الليمون.

طريقة عمل الجلاش بالكنافة والمكسرات والمهلبية

هناك بعض الخطوات اللازمة لتحضير الجلاش بالكنافة والمكسرات والمهلبية نذكرها لكن على النحو التالي: