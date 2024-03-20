أعرف “هنـــا” من هو ضيف حلقة رامز جاب من الاخر الحلقة العاشرة .. على قناة MBC مصر

منذ شهر رمضان عام 2010 ويقدم رامز جلال برنامج مقالب ويقوم باستضافة بعض الفنانين ولاعبي كرة القدم والمذيعين في جميع أنحاء الوطن العربي وفي جانا رامز جلال في عام 2024 بمقلب مختلف تماما وفكرة جديدة عن طريق استضافته لضيفين بينهم بعض المشاكل و يفاجئون بوجود بعضهم مع رامز جلال في مقلب على عكس اخبارهم أنهم يحضرون برنامج حواري مع رامز جلال ويتساءل قطاع كبير جداً من متابعي البرنامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن من هو ضيف حلقة رامز جاب من الآخر الذي يمكنكم الاطلاع عليه من خلال متابعة هذا المقال.

من هو ضيف حلقة رامز جاب من الاخر

يستضيف رامز جلال فنانين في البرنامج يوميا بعض الفنانين ولاعبي كرة القدم حيث يتساءل قطاع كبير من متابعين البرنامج عن ضيف حلقة رامز جلال في برنامج رامز جاب من الآخر حيث استضاف رامز جلال في الحلقة التاسعة من البرنامج الفنان حمادة هلال والفنان أحمد فهمي ولم يتم الإعلان حتى الآن عن ضيوف الحلقة العاشرة من البرنامج.

موعد عرض الحلقة الجديدة من برنامج رامز من الاخر

تمتلك قناة ام بي سي مصر حقوق نشر برنامج رامز جلال في كل عام حيث انها تقوم بنقل برنامج رامز جاب من الآخر لرمضان 2024 عبر شاشتها في تمام الساعة 6:00 على موعد آذان المغرب حيث انه يمكنكم مشاهدة إعادة البرنامج مرة أخرى عبر شاشة قناة ام بي سي مصر2 في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل.