7 تخصصات مطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 تعرف عليهم 

كان قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن حاجتها لتعيين عدد 18 ألف معلم في تخصصات مختلفة، وذلك من خلال المسابقة التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لشغل وظائف معلم مساعد للعام الثالث، وذلك في 8 محافظات، كما حددت الوزارة التخصصات المطلوبة لشغل هذه الوظيفة، وأتاح الجهاز المركزي الاستعلام عن القبول المبدئي للمتقدمين وموعد امتحاناتهم، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية، وكذلك الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم على هذه الوظائف.

التخصصات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المواد الدراسية الأساسية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وتشمل الدراسات الاجتماعية والرياضيات واللغة الأجنبية والعلوم واللغة العربية بجانب الحاسب الآلي والتربية الفنية ستكون مطلوبة فى مسابقة تعيين 18 ألف معلم مادة ضمن مسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم للسنة الثالثة على التوالي، كما تتضمن التخصصات المطلوبة: كليات التربية العام والتربية الأساسى والعلوم بعض التخصصات منها وخريجى بعض الكليات الحاصلين على دبلوم تربوي وأيضا كلية آداب تاريخ وجغرافيا لتدريس مادة الدراسات الاجتماعية للصفوف الابتدائية الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

وجاءت شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024، كما أعلنها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كالتالي: