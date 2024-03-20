قالو بيتباع بالغالي .. وفري واعملي أحلى حلوى شرقية في 15 دقيقة مع خطوات عمل ااجلاش المسكر باللبن هيدوب من جماله

يعد الجلاش أحد المعجنات الشهية والتي يمكن تحضيره بالعديد من الطرق وإضافة الكثير من الحشوات المتنوعة له، ومن أفضل وأجمل الطرق التي يمكن تحضير الجلاش بها هو الجلاش الحلو باللبن، فهو من الحلويات اللذيذة والشهية التي يتم تحضيرها بكل سهولة وفي خلال دقائق معدودة، ومن خلال الفقرات الآتية سوف نشرح لكم طريقة تحضير الجلاش الحلو باللبن بمكونات بسيطة وطريقة سهلة للغاية، فتابعونا.

مكونات عمل الجلاش الحلو باللبن

إذا كنتِ ترغبين في حلوى شهية وسريعة بمكونات بسيطة غير مكلفة إطلاقًا، فيعد الجلاش هو الخيار الأمثل من بين أنواع عديدة من الحلويات، وعليكِ توفير هذه المكونات الآتية واللازمة للتحضير:

لفة واحدة من الجلاش وزنها التقريبي 400 جرام.

مقدار ⅓ كوب من الحليب.

مقدار ⅓ كوب من السمن المذابة.

عدد 3 بيضات.

ملعقة صغيرة من الڤانيليا السائلة.

ربع كوب من الكاسترد.

ربع كوب من السكر.

شربات ثقيل القوام.

طريقة عمل الجلاش الحلو باللبن

قبل أن نشرح لكم خطوات التحضير علينا أن نأكد عليكم ضرورة تشغيل الفرن وتسخينه قبل البدء في تحضير الجلاش الحلو باللبن للحصول على نتيجة ناجحة للجلاش، وتتمثل خطوات التحضير في الآتي: