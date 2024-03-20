قالو بيتباع بالغالي .. وفري واعملي أحلى حلوى شرقية في 15 دقيقة مع خطوات عمل ااجلاش المسكر باللبن هيدوب من جماله

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يعد الجلاش أحد المعجنات الشهية والتي يمكن تحضيره بالعديد من الطرق وإضافة الكثير من الحشوات المتنوعة له، ومن أفضل وأجمل الطرق التي يمكن تحضير الجلاش بها هو الجلاش الحلو باللبن، فهو من الحلويات اللذيذة والشهية التي يتم تحضيرها بكل سهولة وفي خلال دقائق معدودة، ومن خلال الفقرات الآتية سوف نشرح لكم طريقة تحضير الجلاش الحلو باللبن بمكونات بسيطة وطريقة سهلة للغاية، فتابعونا.
مكونات عمل الجلاش الحلو باللبن
إذا كنتِ ترغبين في حلوى شهية وسريعة بمكونات بسيطة غير مكلفة إطلاقًا، فيعد الجلاش هو الخيار الأمثل من بين أنواع عديدة من الحلويات، وعليكِ توفير هذه المكونات الآتية واللازمة للتحضير:
- لفة واحدة من الجلاش وزنها التقريبي 400 جرام.
- مقدار ⅓ كوب من الحليب.
- مقدار ⅓ كوب من السمن المذابة.
- عدد 3 بيضات.
- ملعقة صغيرة من الڤانيليا السائلة.
- ربع كوب من الكاسترد.
- ربع كوب من السكر.
- شربات ثقيل القوام.
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طريقة عمل الجلاش الحلو باللبن
قبل أن نشرح لكم خطوات التحضير علينا أن نأكد عليكم ضرورة تشغيل الفرن وتسخينه قبل البدء في تحضير الجلاش الحلو باللبن للحصول على نتيجة ناجحة للجلاش، وتتمثل خطوات التحضير في الآتي:
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- في البداية نقوم بخلط كلًا من الكاسترد واللبن والسكر في إناء عميق ونقلب، ثم نضعه على نار هادئة حتى يثقل القوام و نتركه جانبًا ليبرد.
- نحضر صينية مستطيلة وندهنها بالقليل من السمن المذاب ثم نضيف طبقتين من الجلاش ثم ندهن بالسمن مرة أخرى.
- نستمر على هذه الطريقة حتى ننتهي من إضافة نصف لفة الجلاش.
- نضيف الكاسترد في المنتصف ثم نضيف باقي لفة الجلاش بنفس الطريقة التي سبق ذكرها.
- ندهن كمية مناسبة من السمنة بعد إضافة أخر ورقة من الجلاش ثم يتم تقطيعه إلى مربعات متساوية.
- ندخل الصينية الفرن لمدة 10 دقائق ثم نخرجها ونضيف إليها مزيج البيض واللبن والڤانيليا.
- ندخلها الفرن مرة أخرى لمدة خمس دقائق حتى نحصل على اللون الذهبي للجلاش.
- وأخيرًا نضيف الشربات البارد إلى صينية الجلاش وبالهناء والشفاء.