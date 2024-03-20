ساعات فقط تفصلنا عن موعد صرف رواتب الموظفين شهر مارس 2024 .. أحسب راتبك وصل كام

مع اقتراب صرف رواتب الموظفين لشهر مارس 2024 يبحث العديد من الموظفين في كافة المجالات الحكومية سواء المجال الطبي او المجال التعليمي او المجال الاقتصادي عن موعد صرف رواتب شهر مارس 2024 ويتساءل الموظفين في كافة المجالات عن ما ستكون هناك زيادة في المرتبات الخاصة بهم حسب ما اكد واعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا برفع مستوى الحد الادنى للأجور ليصل الارتفاع لنسبة 50% ليصل الى 6000 جنيه مصري وهذا ما سنوضحه لكم من خلال السطور القادمة فتابعوا معنا .

موعد صرف رواتب الموظفين شهر مارس 2024

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحزمة اجتماعية وزيادة المرتبات للموظفين حيث واجه المواطنين في الفترات الاخيرة ظروف اقتصادية صعبة ولتخفيف الاعباء على المصريين وتعد هذه الزيادة التي اقر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي الزيادة السادسة منذ عام 2019 ، ومن المعروف انه سيتم صرف رواتب الموظفين لشهر مارس 2024 يوم 21 من شهر مارس وذلك من عدة اماكن منها :

– من خلال فروع البنوك في كافة المحافظات المصرية .

-من خلال فروع البريد المصري الموجودة في كافة المحافظات المصرية .

-من خلال ماكينات الصرف الالي ATM .

مرتبات شهر مارس 2024