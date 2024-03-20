نزل حالًا “تردد قناة طيور الجنة 2024” متاح على جميع الأقمار الصناعية .. فرحي اطفالك وسليهم

قناة طيور الجنة 2024 تعد واحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال وتتميز ببرامجها الترفيهية والتعليمية المصممة بعناية لتلبية احتياجات الصغار تعمل القناة على البث عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات ويمكنك الوصول إليها من خلال ترددات محددة.

تردد قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة محتوى متنوعا يساهم في تنمية مهارات الأطفال بطريقة ترفيهية وتفاعلية تعنى القناة بتوفير برامج مصممة بعناية لتحفيز الأطفال على التعلم وتطوير قدراتهم بشكل ممتع

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات:

التردد:11399

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ:6/5

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات:

التردد:11623

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ:6/5

تردد قناة طيور الجنة على سهيل سات:

التردد:10730

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ:6/5

معلومات عن قناة طيور الجنة

تعتبر قناة طيور الجنة من القنوات الرائدة في مجال الأطفال حيث تقدم محتوى مميزا يمزج بين الترفيه والتعلم. تشتهر القناة ببرامجها المسلية والتربوية التي تهدف إلى تعليم الأطفال مفاهيم مهمة ونقل القيم الإيجابية بشكل ممتع. بفضل محتواها الهادف، استطاعت طيور الجنة الحفاظ على شهرتها وأصبحت قناة محبوبة لدى الصغار وحتى الكبار تستمر القناة في تقديم برامج وأغاني تربوية تتناسب مع جميع الفئات العمرية مما يجعلها وجهة مثلى للترفيه الهادف يمكنك بسهولة تحميل قناة طيور الجنة على جميع الأقمار الصناعية مما يوفر لك إمكانية الوصول إلى محتواها المميز بشكل مباشر