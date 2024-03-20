اتفرج على مباراة مصر ونيوز لاندا على تردد قناة اون تايم سبورت 2024 بأعلى جودة

يبحث الكثير من محبي وعشاق كرة القدم عن تردد قناة اون تايم سبورت وذلك لمشاهدة جميع مباريات كرة القدم المصرية كما تعتبر قناة أون تايم سبورت من أهم القنوات الرياضية المصرية والعربية والتي تقوم بنقل الكثير من أحداث مباريات كرة القدم العربية والمصرية في جميع المسابقات المحلية وغير ذلك ، ويمكنكم مشاهدة جميع المباريات الهامة القادمة في أي كأس أو بطولة بكل سهولة عبر تردد أون تايم سبورت.

تردد قناة اون تايم سبورت

نكشف اليوم عن تردد قناة اون تايم سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات وذلك لمشاهدة جميع أخبار مباريات كرة القدم المصرية، وإليكم تردد قناة اون تايم سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11681

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5\6

نبذة عن قناة أون تايم سبورت 2024

تعتبر قناة أون تايم سبورت من أقدم وأهم القنوات التلفزيونية الهامة، فهي تقوم ببث جميع المباريات الحصرية المصرية أو في الوطن العربي، بما في ذلك فهي تقدم أيضًا مجموعة كبيرة من البرامج الرياضية الهامة لكبار المذيعين، يمكنك متابعة كل ما هو جديد من خلالها عبر التردد والتفاصيل الخاصة التي تم الإعلان عنها وتوضيحها بالكامل.

موعد مباراة مصر ونيوزيلاندا

سوف يتم عرض مباراة مصر ضد نيوز لاندا في تاريخ يوم 22 من مارس الموافق يوم الجمعة المقبل، على قنوات أون تايم سبورت الرياضية في تمام الساعة 10 مساءً.