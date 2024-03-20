تحديد موعد صرف منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر للحصول على 8000 د.ج

يسعى عدد من المواطنين الجزائريين للاطلاع على إعلان موعد صرف منحة المرأة الماكثة في البيت الوكالة الوطنية للتشغيل حيث قامت الوكالة بالإعلان عن فرصة لتشغيل النساء اللواتي لا يعملن وتوفير فرص عمل تساهم في توفير دخل شهري يساعدهن في تلبية احتياجاتهن اليومية.

موعد صرف منحة المرأة الماكثة في البيت

لم يتم تحديد الموعد بعد ولكن يمكنك التسجيل والحصول على فرصة عمل في الوكالة الوطنية للتشغيل اتباع الخطوات التالية:

1. قم بالولوج إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل 2. اختر خدمة منحة المرأة الماكثة في البيت من الصفحة. 3. قم بإنشاء حساب جديد لك باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور. 4. قم بإدخال بياناتك الشخصية. 5. أرفق جميع الوثائق المطلوبة والمتعلقة بطلبك. 6. اضغط على زر “إرسال الطلب” لتقديم طلبك. 7. قم بزيارة وكالة التشغيل المحلية التابعة للولاية التي تقدمت لها. 8. اطلب الحصول على ملف التقديم من موظفي الوكالة. 9. قم بالإجابة عن جميع الأسئلة المطروحة بدقة وصدق. 10. جمع كافة المستندات المطلوبة لإتمام عملية التقديم بنجاح.

شروط التقديم في المنحة المرأة الماكثة

تعاني الكثير من السيدات في الجزائر من الغلاء وصعوبة العيش خاصة السيدات العاطلات عن العمل، سواء كأنن مطلقات أو أراملا اللاتي يبقين في المنزل لرعاية أطفالهن يجب توافر الشروط التالية: