خبر هيفرح مليون مصري .. رابط الحصول على منحة ال 1000 جنيه حالًا من موقع القوى العاملة

يبحث العديد والعديد من المواطنين في جمهورية مصري العربية في الفترات الاخيرة الماضية عن رابط الحصول على منحة ال 1000جنيه حيث في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ومع التعويم الاخير للجنيه او التحرير للجنيه يواجه المواطنين صعوبة شديدة في مواجهة الغلاء الكبير الذي حدث في الفترات الاخيرة وعدم مقدرتهم على شراء الاساسيات التي تحتاجها كل اسرة مصرية ولذلك قام الرئيس عبد الفتاح السيسي ووجه الرئيس المصري بسرعة صرف منحة استثنائية للمواطنين المتوافر فيهم عدة شروط وفي السطور القادمة سنقدم لكم رابط الحصول على منحة ال1000 جنيه والشروط الواجب توافرها للحصول على منحة ال 1000 جنيه فتابعوا معنا .

رابط الحصول على منحة ال 1000 جنيه

يجب عليك اتباع هذه الخطوات لتتمكن من الحصول على منحة ال 1000 جنيه .

الخطوة الاولى :قم بالدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة القوى العاملة المصرية من هنا .

الخطوة الثانية : بعد الدخول الى الموقع اضغط على الاستعلام عن منحة ال1000 جنيه .

الخطوة الثالثة : قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح والرقم القومي الخاص بك بشكل صحيح .

الخطوة الرابعة : بعد إدخال البيانات المطلوبة قم بالضغط على ارسال الطلب .

ويجب ان يكون المتقدم للمنحة مصري الجنسية ، ويكون اسمه مسجلا في بيانات العمالة غير المنتظمة لدى وزارة القوى العاملة المصرية ، ويجب ان يكون المتقدم لمنحة ال 1000 جنيه لدية بطاقة رقم قومي من خلالها يقوم بالتقديم على المنحة