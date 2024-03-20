هتاخد 5000 جنية شهريًا لو معاك 25 ألف بس !! مع شهادات البنك الاهلي المصري 2024

يسر شهادات البنك الأهلي المصري أن يعلن عن إصدار شهادة جديدة لمدة ثلاث سنوات تتميز بسعر متناقص يبلغ 30٪ للسنة الأولى و25٪ للسنة الثانية و20٪ للسنة الثالثة تتميز هذه الشهادة بصرف العائد بشكل دوري سنويا مما يوفر فرصة للعملاء لتحقيق عوائد مالية مستقرة ومضمونة على استثماراتهم استفد الآن من هذا العرض المميز واستثمر مع البنك الأهلي المصري لتحقيق أهدافك المالية بثقة واطمئنان.

شهادات البنك الاهلي المصري

يسر البنك الأهلي المصري أن يعلن عن تعديل سعر العائد على شهادة البلاتينية ذات المدة الثلاث سنوات حيث تم تحديث العائد لتصبح 26٪ سنويا للسنة الأولى و22٪ للسنة الثانية و18٪ للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة اعتبارا من اليوم 6 مارس 2024 مع صرف العائد بشكل دوري شهريا وتقرر أيضا من قبل لجنة الكو تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ذات المدة الثلاث سنوات ذات العائد الثابت ليصبح 21.5٪ سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19٪ مع صرف العائد بشكل دوري شهريا.

تعديلات سعر الفائدة في البنك الاهلي

يأتي هذا التعديل سعر الفائدة في إطار جهود البنك الأهلي المصري لتلبية احتياجات عملائه وتوفير فرص استثمارية مربحة وموثوقة مما يعكس التزامنا بتقديم الخدمات المالية المتميزة والمتنوعة لعملائنا الكرام بمواكبة استمرار الشهادات البلاتينية ذات المدة السنوية بعائد 27٪ يتم صرف العائد بنهاية المدة وشهادات بعائد 23.5٪ يتم صرف العائد شهريا يسر البنك أن يعلن عن طرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوي يبلغ 23٪ حيث يتم صرف العائد يوميا تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية البنك لتقديم خيارات استثمارية متنوعة تتناسب مع احتياجات وتفضيلات العملاء مما يمكنهم من تحقيق عوائد مالية مجزية بشكل دائم ومستمر.