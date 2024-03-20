العيد امتى ؟!! .. إمساكية شهر رمضان في العراق 2024 تشمل 30 يوم + مواعيد أذان المغرب

يبحث العديد من المسلمين في كافة أنحاء دولة العراق في الساعات القليلة الماضية عن إمساكية شهر رمضان في العراق حيث أعلنت دار الإفتاء في العراق عن موعد شهر رمضان وذلك بداية من اليوم الاثنين الموافق الحادي عشر من شهر مارس الجاري لعام 2024 ويريد الجميع معرفة موعد السحور والإفطار وفي السطور القادمة سنقدم لكم إمساكية شهر رمضان في العراق فتابعوا معنا في ما يلي .

إمساكية شهر رمضان في العراق

يبدأ شهر رمضان اليوم الحادي عشر من شهر مارس الجاري ويستمر لمدة ثلاثون يوما او 29يوميا حسب رؤية الهلال ، ويستقبل العديد من المسلمين شهر رمضان بالفرحة والسرور وعمل العبادات والطاعات والاعمال الصالحة ويريد المسلمون معرفة موعد الامساك والافطار حسب التوقيت لكل محافظة ولكل دولة ففي دولة العراق يكون الامساك لمحافظة بغداد اليوم الاول في تمام الساعة 4 و 56 دقيقة صباحا والافطار يكون في تمام الساعة 6 و10 دقائق مساء لتتقلص عدد الدقائق في اخر يوم في رمضان فيكون الامساك في تمام الساعة 4 و 13 دقائق صباحا ويكون الافطار في تمام الساعة 6 و 32 دقيقة مساء بفارق نصف ساعة ، اما عن الامساك في محافظة الموصل فيكون في تمام الساعة 4 و 58 دقيقة صباحا ، وموعد الافطار في مدينة الموصل يكون في تمام الساعة 6و 12 دقيقة مساء ، اما عن محافظة النجف فيكون الامساك في تمام الساعة 4و 57 دقيقة صباحا ، وفي تمام الساعة 6 و7 دقائق يكون موعد الافطار .