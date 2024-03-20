انتظار الزيادة الجديدة على نااااار.. خلال ساعات صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة المقررة رئاسيًا.. اعرف هتقبض كام من هنا

يبحث موظفي القطاع العام والخاص عن موعد نزول مرتبات شهر مارس 2024 بعد إقرار رئيس الجمهورية عن نزول زيادة جديدة على المرتبات وفقًا للدرجات الوظيفية في شهر فبراير الماضي، لذا فهناك بحث كبير على هذه المرتبات وعلى جدول صرف مرتبات مارس وموعد نزولها في الحسابات البنكية للموظفين، وكافة هذه التفاصيل سنتعرف عليها من خلال هذا المقال وفقًا للتصريحات الرسمية الأخيرة.

صرف مرتبات شهر مارس 2024

نوهت الحكومة المصرية متمثلة في وزارة المالية أنه سيتم صرف مرتبات شهر مارس 2024 ابتداءً من الغد الخميس الموافق 21 من شهر مارس 2024 على أن تظل عملية الصرف مستمرة سواء بالقطاع الحكومي أو بالقطاع العام فترة 5 أيام على أن ينتهي الإيداع في يوم الأربعاء الذي يوافق 27 من شهر مارس، وبالنسبة للزيادة الجديدة التي أقر بها رئيس جمهورية مصر العربية فلقد صرح سيادته برفع لأجوز بنسبة 50% أي زيادة وصلت 2000 جنيه، أما العاملين بالدولة والجهات الاقتصادية فيحصلون على زيادة تتراوح ما بين 1000 وحتى 1200 جنيه في ضوء الدرجات الوظيفية، وذلك عبر تبكير صرف العلاوة بنسبة 10% للمخاطبين للقانون المدني و15% لغير المخاطبين.

جدول رواتب الموظفين بعد الزيادة

وبعد التعرف على موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، فإليكم من خلال هذه الفقرة سلم رواتب الموظفين بعد إقرار الزيادة:

الموظفين من الدرجة السادسة وحتى الرابعة يحصلون على زيارة 1000 جنيه.

من الدرجة الثالثة وحتى الدرجة الأولى يحصلون على زيادة 1100 جنيه مصري.

الموظفين على درجات من مدير عام وحتى وكيل أول وزارة يحصلون على زيادة 1200 جنيه.

الرواتب بعد الزيادة