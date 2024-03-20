الكوين الحقيقية وصلت .. موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة الحادية عشر على قنوات DMC

مسلسل لحظة غضب من أفضل المسلسلات التي تحمل في جوفها الكثير من الإثارة والتشويق لكافة المتابعين، ولهذا السبب يرغبون في معرفة موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة الحادية عشر ومن المعروف أن العرض سيكون في الساعة 11 بتوقيت مصر، ولمزيد من التفاصيل تابعوا السطور التالية.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة الحادية عشر

يتساءل البعض من الأفراد عن موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة الحادية عشر فهو من ضمن المسلسلات الرمضانية التي يتم عرضها في هذه السنة، وسيتم عرضة على قناة watch it تحديداً اليوم في الساعة الحادية عشر مساءاً ويتم إذاعته طول الاسبوع، ويشارك فيه مجموعة من كبار الفنانين الحاصلين على نسبة جمهور كبيرة جداً من ضمنهم الفنانة صبا مبارك، وأيضاً الفنان محمد شاهين، وعلى قاسم بالإضافة إلى أن الفنانة سارة عبد الرحمن، و الفنانه ناردين فرج، و ريم خورى جزءاً لا يتجزأ من هذا المسلسل.

وقد تم تأليف هذا المسلسل من قبل الاستاذ مهاب طارق وإنتاج الأستاذ طارق الجنايني، بينما يتم إخراج هذا المسلسل من خلال الأستاذ عبد العزيز النجار.

احداث الحلقات السابقة

دارت الحلقة الثانية من هذا المسلسل على مجموعه من الغموض والإثارة التي أخذت آذان المتابعين لها، حيث قامت الفنانة صبا مبارك التي تمثل دور يمني بإخفاء آثار الدماء المتناثرة على الأرض من خلال جثة مصطفي الذي يمثل هذا الدور الفنان محمد فرج بتوتر وقلق شديد، وقد قامت بإخفاء الجثة داخل الأرفف خزانة المطبخ، وتم انتهاء الحلقة على هذا وسيتم متابعة عرض الأحداث باقي الايام.