رابط تسجيل الاعتكاف في المسجد الحرام 2024 – 1445 الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

رابط تسجيل الاعتكاف في المسجد الحرام 2024، يعد واحد من أكثر الروابط التي يتم البحث عنها في الآونة الأخيرة وهو رابط تسجيل الاعتكاف في المسجد الحرام 2024 حيث يسعى كافة المعتمرين من كافة أرجاء الأرض وكافة المواطنين في المملكة العربية السعودية في الاعتكاف بمسجد الله الحرام في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك أعادة الله علينا بالخير واليمن والبركات، وذلك لما فيه من فضل وثواب عظيم، وحددت السلطات السعودية موعد ورابط التسجيل من أجل تسهيل عملية التنظيم في هذه الأيام.

رابط تسجيل الاعتكاف في المسجد الحرام 2024

تسنح هيئة الحرمين الشريفين فرصة ذهبية للمسلمين عبر رابط تسجيل الاعتكاف في المسجد الحرام 2024 حيث تم فتح باب التقديم على هذه الخدمة العظيمة، وتجدر الإشارة بأنه تطلق هذه الخدمة حيال شهر رمضان المعظم الذي يزداد فيه المؤمن قرابةً إلى الله بنية غفر الذنوب وتجنب المعاصي والمبادرة بعمل أحب العبادات كما وصالنا النبي الكريم، وللتعرف على خطوات التسجيل فنتابع ما يلي:

التسجيل عبر الهيئة العامة لشؤن المسجد الحرام .

. حينها ستشرع في اختيار قسم الخدمة المباشرة بالحجز.

ثم النقر على خانة تقديم طلب.

ومن ثم بتعبئة النموذج الالكتروني المخصص للبيانات المطلوبة منك.

قم بالضغط على الموافقة على الشروط والاحكام.

وفي ذلك الحين سترسل إليك رسالة تفيد بإتمام عملية التسجيل.

الشروط المطلوبة لتسجيل الاعتكاف في المسجد الحرام

بعد أن تم فتح باب التسجيل عبر رابط تسجيل الاعتكاف في المسجد الحرام 2024 أمام الراغبين فأكدت الهيئة إلى أن التسجيل مفتوح حتى انتهاء الاعداد المطلوبة، ويمكن التسجيل وفقاً للتعليمات الآتية:-