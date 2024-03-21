المالية توضح حقيقة تبكير صرف مرتبات ومعاشات شهر أبريل 2024.. الحقيقة الكاملة بين ايديك

حقيقة تبكير صرف مرتبات ومعاشات شهر أبريل 2024، كشفت الحكومة المصرية عن تفاصيل الأنباء التي يتم تداولها بشأن حقيقة تبكير صرف مرتبات ومعاشات شهر أبريل 2024، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك وفي ظل شهر رمضان يتطلع الجميع إلى معرفة مواعيد القبض من أجل سد الاحتياجات خاصة في ظل هذه المناسبات المميزة التي تحتاج إلى مصاريف كبيرة، ومن خلال السطور القادمة من هذا المقال نوضح لكم الحقيقة الكاملة.

حقيقة تبكير صرف مرتبات ومعاشات شهر أبريل 2024

أوضحت وزارة المالية المصرية حقيقة تبكير صرف مرتبات ومعاشات شهر أبريل 2024، حيث أكدت أن ما يتم تداوله بشأن تبكير موعد صرف المرتبات لشهر أبريل لجميع الموظفين غير صحيح، ومن المقرر أن يتم صرف تلك الرواتب لشهر أبريل لجميع الموظفين بداية من يوم 21 من الشهر نفسه على أن تستمر لمدة 5 أيام، ومن الجدير بالذكر أن صرف الرواتب الخاصة بالموظفين في القطاعات المختلفة لشهر مارس فد بدأ من اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 ومن المقرر أن يستمر حتى يوم 27 مارس 2024.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024

اشارت الحكومة المصرية إلى حقيقة تبكير صرف مرتبات ومعاشات شهر أبريل 2024، والتي أشارت إلى أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن تبكير صرف المعاشات، فمن المقرر أن يتم صرف المعاشات لجميع الأشخاص التابعين للتأمينات الاجتماعية في بداية شهر ابريل، حيث تبدأ عملية الصرف بداية من يوم 1 من شهر ابريل وتستمر لمدة ستة أيام وبذلك فيكون صرف المعاشات قبل عيد الفطر المبارك.