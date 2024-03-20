“اضبط ساعتك في هذا التوقيت” موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 ومتى سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة

كثير من التساؤلات التي تطرح من قبل العديد من المواطنين بشأن متى يتم تطبيق التوقيت الصيفي 2024، وذلك بعد انتهاء فصل الشتاء رسمياَ اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس، والقرب من بداية فصل الربيع، والتي كانت قد أوضحته الحكومة المصرية خلال الجدول الزمني لتطبيق التوقيت الصيفي خلال هذا العام، بعدما صدر قرار جمهور من رئاسة الجمهورية بتطبيق نظام التوقيت الصيفي والشتوي منذ أكتوبر من العام الماضي 2023 وذلك بتأخير الساعة 60 دقيقة.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

كانت الحكومة ومجلس النواب وافق نهائيًا قانون تقرير نظام التوقيت الصيفى، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة، وذلك وفقًا للقانون الصادر مؤخرًا في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة المقدمة 60 دقيقة، والتي من المقرر أن يتم تطبيقها بداية من 26 أبريل المقبل وفقاً للجدول الزمني الذي أقرته الحكومة لتطبيق التوقيت.

انتهاء فصل الشتاء رسمياً وتطبيق التوقيت الصيفي

أكدت الحكومة على تطبيق التوقيت الصيفي بداية من يوم 26 أبريل 2024، حيث سيكون هذا التاريخ هو نقطة انطلاق الساعات المعدلة في كل عام، مما أثار موجة من القلق بين الناس حول تأثيرها على حياتهم وروتينهم اليومي، ورغم الخوف الشديد من التغيير، يجب أن نتذكر أن الإنسان قادر على التكيف مع أي ظروف جديدة تواجهه، و سيعمل الناس على ترتيب أمورهم وضبط جداولهم الزمنية وفقًا للتوقيت الجديد، مع الوعي بأهمية استغلال الفرص المتاحة في هذه الفترة، كما ذكر المتحدث الرسم باسم الحكومة المصرية أن هذا القرار له العديد من الفوائد الاقتصادية.