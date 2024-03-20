“شوف المقبولين” الاستعلام عن أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024 بعموم المحافظات

الاستعلام عن أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية، يتطلع الكثير في هذا التوقيت إلى الاستعلام عن أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024، وذلك بالتزامن مع طرح وزارة التربية والتعليم العراقية مسابقة التعيين على الوظائف التعليمية المختلفة في جميع القطاعات التعليمية لـ 50 ألف معلم في كافة المحافظات المختلفة، وذلك ضمن الدورة رقم 50 الخاصة بالعقود، ومن خلال السطور القادمة من هذا المقال نقدم لكم الخطوات الصحيحة اللازمة للاستعلام عن تلك الاسماء وكذلك الشروط.

الاستعلام عن أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية

سهلت وزارة التربية والتعليم خدمة الاستعلام عن أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية، وذلك للتعرف على مدى قبول الأشخاص في التعيينات الجديدة التي طرحتها الحكومة لهذا العام، ويتم ذلك بشكل إلكتروني من خلال إتباع الخطوات التالية:

في الخطوة الأولى يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية .

. من خلال الصفحة الرئيسية للموقع يتم الضغط على أيقونة الخدمات الالكترونية المتاحة.

اختيار خدمة استخراج أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية الـ 50 ألف.

يتطلب من المستخدم ادخال كافة البيانات الخاصة به بشكل صحيح في المكان المخصص.

الضغط على أيقونة الموافقة على جميع الشروط والاحكام عبر الموقع.

ثم يتم الضغط على أيقونة الاستعلام.

على الفور سوف تظهر نتيجة القبول في الوظيفة التعليمية الخاصة بمقدم الطلب وتوضيح ما إذا قد تم قبوله من عدمه.

شروط تعيينات وزارة التعليم العراقية 2024

وقد كانت وزارة التربية والتعليم العراقية قد وضعت مجموعة من الشروط والضوابط المطلوبة لكي يتم القبول في تعيينات الوزارة الجديدة، وتتمثل فيما يلي: