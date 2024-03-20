أسود الرافدين تستعد.. موعد مباراة العراق والفلبين بتصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة اللقاء

يلتقي أسود الرافدين بنظيره الفلبيني بالجولة الثانية من تصفيات كأس العالم غدًا، ونجد متابعي التصفيات يتساءلون عن موعد مباراة العراق والفلبين وفي أي ساعة تنطلق المباراة والقنوات الناقلة لتِلك المباراة، وكل هذا نذكره لكم في تقرير اليوم، تابعونا.

موعد مباراة العراق والفلبين

تنطلق بعض منافسات تصفيات كأس العالم غدًا، ومن ضمن تِلك المباريات هي المباراة بين منتخب العراق وبين الفلبين، ومن المفترض أن هذه الجولة تُقام ضمن التصفيات الثانية لكأس العالم، وذلك للمجموعة “و” وتنطلق المباراة في الموعد التالي:

الخميس الموافق 21 من شهر مارس من العام الجاري 2024.

تمام الساعة 9:00 على توقيت جمهورية مصر العربية.

تمام العاشرة بتوقيت العراق وأيضًا توقيت المملكة العربية السعودية.

الساعة 11:00 بتوقيت مدينة أبو ظبي.

كما أن العراق في مواجهة منتخب الفلبين مرة ثانية يوم الثلاثاء القادم الموافق السادس والعشرين من شهر مارس لعام 2024، حيث تنطلق المباراة الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت العراق.

القنوات الناقلة تصفيات كأس العالم أسيا

تنقل المباريات على شبكة قنوات بين سبورتس القطرية، وبالطبع المباريات التي يشارك بها منتخب العراق، تنقلها قناة الرابعة العراقية على شاشتها للمواطنين والمواطنات بالعراق، وقد سبق أن تبين أن القنوات الناقلة لمباريات كأس أسيا ما يلي:

مجموعة بين سبورتس القطرية.

قناة الرابعة العراقية في العراق فقط.

مجموعة قنوات ssc السعودية في المملكة.

قناة الكأس القطرية.

ويمكن لقط أي قناة منهم على القمر الصناعي، ومن ثم إدراج القناة بالإحداثيات الخاصة بها، ومن ثم متابعة هذه المباريات أثناء إذاعتها على المواطنين بقارة آسيا.