هيلمع كانة جديد.. خلطة مذهلة لتنظيف البوتاجاز بالكامل بخلطة سحرية بتفتت الدهون

نلاحظ إن معظم السيدات أثناء عملية التنظيف تلاحظ وجود بقع داكنة جدا أو دهون يصعب عليها أن تقوم بتفتيتها ولكن سوف تقضي عليها بمنتهى السهولة فنحن اليوم في شهر رمضان الكريم شهر التي تجتمع في جميع العائلة وهناك بعض الأمور التي نحرص جميعا على توافرها فلهذا السبب وجدنا طريقة بسيطة جدا تساعد على تنظيف البوتاجاز بشكل أفضل مع تفتيت جميع الدهون بمنتهى السهولة والتخلص من أي مشاكل تؤثر على البوتاجاز.

تنظيف البوتاجاز من الدهون

البيكربونات الصوديوم أو البيكنج باودر تعد من أشهر وأفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد على الاحتفاظ ببعض الأجهزة نظيفة لا يوجد بها أي ضرر أو بقع ولكنها تترك البوتاجاز لامعا دون أي رواسب أو بقايا الزيوت أو بقايا دهون وحروق تتراكم ويصعب عليك أن تتخلصي منها فبالتالي من السهل اليوم أن تقومي بالقضاء عليها بشكل مباشر كل ما عليك فقط هو أن تقومي بمتابعة الطريقة من خلال المكونات الآتية:

ربع فنجان من الكربونات الصوديوم.

ربع فنجان ملح الليمون.

ربع فنجان من ملح الطعام.

لتر من الماء المغلي.

خمس ملاعق من سائل التنظيف.

خطوات تنظيف البوتاجاز

خطوات تنظيف البوتاجاز كالآتي: