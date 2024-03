بطولة العوضي “عرب”.. مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقات الجديدة اعرف سر حنان اتكشف

يود العديد من المصريين التعرف على مواعيد عرض مسلسل حق عرب الذي يعتبر من أهم المسلسلات في رمضان 1445هـ، وهذا العمل يعد البطولة الأولى للممثل أحمد العوضي الذي يقوم بدور عرب وتشاركه البطولة النجمة دينا فؤاد في دور سميحة مع نخبة من ألمع النجوم مثل وليد فواز، ورياض الخولي، وعايدة فهمي، ووفاء عامر، وسلوى عثمان، وسامح السيد، وميدو ماهر، ووفاء مكي، والطفل منذر مهران، وأحمد عبد لله محمود.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب

بعد انتشار صيت مسلسل حق عرب على شبكات الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن مواعيد عرض مسلسل حق عرب، فالمسلسل يتم بثه على قناة ON في الساعة الثانية عشرة في منتصف الليل على أن تكون الإعادة الأول في الساعة الخامسة والربع، بينما تكون الإعادة الثانية في الساعة الحادية عشرة والربع صباحًا، ويعرض كذلك على قناة ON Drama في الساعة التاسعة مساءً على أن يكون موعد الإعادة الأولى في الساعة الثانية عشرة مساءً، وتكون الإعادة الثانية في الثالثة مساءً ويعرض على منصة Watch it.

قصة مسلسل حق عرب

وبعد التعرف على مواعيد عرض مسلسل حق عرب، فنريد التنويه بان هذا التعاون بين العوضي والنجمة دينا فؤاد هو التعاون الرابع وهذا المسلسل ينضم لنوع الأعمال الشعبية، حيث تدور أحداثه حول عرب السويركي الذي يرغب وبشدة طوال المسلسل في الهروب من ماضيه ولكن ومع الأسف يطارده باستمرار مما يجعله يضطر لمواجهته، ويمكنكم متابعة الأحداث يوميًا على المواعيد السابق ذكرها.