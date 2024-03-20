ضحكهم الآن بمغامرات القط والفأر..تردد قناة توم وجيري الجديدة على نايل سات وعرب سات وشاهد أروع المسلسلات 2024

مغامرات القط والفأر من المسلسلات الكرتونية الشهيرة التي نالت إعجاب الكثير من محبي ومتابعي قنوات الأطفال كما يبحث الكثير على تردد قناة توم وجيري الجديدة على نايل سات وعرب سات من أجل مشاهدة أروع المسلسلات الكرتونية الجديدة والقديمة كما تقدم قناة توم وجيري لكل الصغار مجموعة من الأفلام والمسلسلات الكرتونية المسلية التي لها تأثير على المشاهد الصغير في المراحل العمرية المختلفة كما تتميز بأنها تعرض المسلسل في أوقات متعددة ولها إعادة بالإضافة إلى تقديم محتوى لائق تبحث الكثير من الأسر العربية على تنزيل تردد قناة توم وجيري الجديدة لذلك سوف نوضح لكم اليوم التردد الجديد لقناة توم وجيري على الأقمار الصناعية.

تعرف على تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية

في الفترة الأخيرة تقدم قناة توم وجيري أفضل المسلسلات الكرتونية الشهيرة ومن أهم تلك المسلسلات هو مسلسل القط توم والفأر جيري التي نالت شهرة واسعة في وطننا العربي كما تقدم القناة إيضًا أروع وأفضل المسلسلات الكرتونية للأطفال التي تسعد العائلات لأنها تفرح وتسلي الأطفال لذلك يمكن مشاهدة جميع المسلسلات والأفلام من خلال تلك القناة الفضائية المجانية لذلك سنوضح لكم اليوم تردد قناة توم وجيري لتستمتعوا بتلك القناة في تلك الفترة الزمنية كذلك من أجل مشاهدة ومتابعة أحلى الأفلام المخصصة للأطفال العرب.

اعرف تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات 2024

القمر : نايل سات.

تردد : 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

كما معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أما جودة قناة : SD.

اعرف تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات 2024