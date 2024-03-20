قناة dmc نزل تردد قناة دي ام سي دراما dmc وتابع أحلى مسلسلات رمضان

دائما يتساءل محبي الدراما عن معرفة الترددات الجديدة بقناة dmc حيث تعد هذه القناه واحدة من افضل القنوات التي تبث العديد من المسلسلات التي يعشقها ويتابعها العديد من المشاهدين، كما تتميز أيضا بعرض برامج عديدة منها الديني، الكوميدي، من ضمن خصائصها العديدة بانها تبث محتوياها من خلال جودة عالية مما تعمل علي جذب انتباه المتابعين، كما تتميز بأنها لا تحتوي علي فواصل إعلانية طويله مما تعمل علي حاله ملل للمشاهدين أيضا، لذا من خلال تلك الموضوع سنوضح لكم الترددات عبر الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات، طريقة تحميلها أيضا علي شاشات التلفاز في السطور القادمة.

تردد قناه دي إم سي عبر النايل سات

مؤشر الترميز الخاص بالقناة: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

رمز تصحيح الخطأ: 4/3.

التردد الجديد: 11449.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الجديد بقناة دي إم سي عبر العرب سات

تردد القناه: 12092.

القمر الصناعي: العرب سات.

رمز الاستقطاب: رأسي.

مؤشر تصويب الخطأ: 6/5.

رمز معدل الترميز: 27500.

بكل سهولة تستطيع تحميل قناه دي إم سي علي شاشات التلفاز