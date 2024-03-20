بمزايا فخمة.. طرح إنفنكس هاتف infinix note 40 pro 2024 وتِلك مواصفاته وهذا سعره بالأسواق

يميل الكثير منا إلى شراء أجهزة انفنكس بمختلف أنواعها، خصوصًا أن الموديل الخارجي لكل جهاز من الأجهزة يأتي بتصميم مُميز ويناسب الكثير من الشباب، وبعد طرح موبايل infinix note 40 pro، نجد الكثيرون يتساءلون عن مواصفات الهاتف ومميزاته وعيوبه وأسعاره في الأسواق، ونوضح لكم بعضًا من تِلك الأمور عبر تقرير اليوم، تابعونا.

موبايل infinix note 40 pro 5G

واحدًا من الإصدارات الأخيرة من شركة انفنكس هو هاتف انفنكس نوت 40 برو وبرو بلص، حيث تم إطلاق الجهازين معًا في نفس السنة، ويأتي الهاتف بممزات كثيرة تجعله مطلب جماهيري من قِبل مُحبي الأجهزة اللوحية، وتأتي بعض المعلومات عن الهاتف على النحو التالي:

الشاشة أمولد من حجم 6.78 بوصة مع دقة +fhd المعالج Mediatek Dimensity 7020 الكاميرا الأمامية 32 م.ب

الخلفية 108 م.ب مع 2 و 2 ميجا بايت الذاكرة 256 مع ذاكرة 8 جيجا نظام تشغيل الهاتف أندرويد 14 البطارية 5000 م. أمبير

مواصفات infinix note 40 pro

للهاتف الكثير من المميزات، وبجانب المميزات للأسف يوجد بعض العيوب، وتأتي بعض المميزات والعيوب كالتالي:

المميزات العيوب الهاتف يأتي بلونين مميزين ومُصنع بأعلى جودة شاشة الهاتف منحنية فالبعض يحبها وآخرين غير مفضلة لهم الكاميرا الخلفية قوية وتقدم أداء جيد لا يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ذات عدسة واسعة يتمتع الهاتف بأحدث نظام للتشغيل من أندرويد صعوبة استخدام الهاتف بيد واحدة بطارية كبيرة مع استجابة سريعة للشاحن السريع مُزال منفذ 3.5 م لتركيب السماعة السلكية

سعر هاتف infinix note 40 pro

بالطبع سعر الهاتف يختلف من دولة إلى دولة أخرى، وتأتي أسعاره في بعض الدولار كما يلي: