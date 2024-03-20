تكنولوجيا

بمزايا فخمة.. طرح إنفنكس هاتف infinix note 40 pro 2024 وتِلك مواصفاته وهذا سعره بالأسواق

صورة أمنية الباز أمنية البازمنذ 7 ساعات
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infinix note 40 pro
infinix note 40 pro

يميل الكثير منا إلى شراء أجهزة انفنكس بمختلف أنواعها، خصوصًا أن الموديل الخارجي لكل جهاز من الأجهزة يأتي بتصميم مُميز ويناسب الكثير من الشباب، وبعد طرح موبايل infinix note 40 pro، نجد الكثيرون يتساءلون عن مواصفات الهاتف ومميزاته وعيوبه وأسعاره في الأسواق، ونوضح لكم بعضًا من تِلك الأمور عبر تقرير اليوم، تابعونا.

موبايل infinix note 40 pro 5G

واحدًا من الإصدارات الأخيرة من شركة انفنكس هو هاتف انفنكس نوت 40 برو وبرو بلص، حيث تم إطلاق الجهازين معًا في نفس السنة، ويأتي الهاتف بممزات كثيرة تجعله مطلب جماهيري من قِبل مُحبي الأجهزة اللوحية، وتأتي بعض المعلومات عن الهاتف على النحو التالي:

الشاشةأمولد من حجم 6.78 بوصة مع دقة +fhd
المعالجMediatek Dimensity 7020
الكاميرا
  • الأمامية 32 م.ب
  • الخلفية 108 م.ب مع 2 و 2 ميجا بايت
الذاكرة256 مع ذاكرة 8 جيجا
نظام تشغيل الهاتفأندرويد 14
البطارية5000 م. أمبير

مواصفات infinix note 40 pro

للهاتف الكثير من المميزات، وبجانب المميزات للأسف يوجد بعض العيوب، وتأتي بعض المميزات والعيوب كالتالي:

المميزاتالعيوب
الهاتف يأتي بلونين مميزين ومُصنع بأعلى جودةشاشة الهاتف منحنية فالبعض يحبها وآخرين غير مفضلة لهم
الكاميرا الخلفية قوية وتقدم أداء جيدلا يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ذات عدسة واسعة
يتمتع الهاتف بأحدث نظام للتشغيل من أندرويدصعوبة استخدام الهاتف بيد واحدة
بطارية كبيرة مع استجابة سريعة للشاحن السريعمُزال منفذ 3.5 م لتركيب السماعة السلكية

سعر هاتف infinix note 40 pro

بالطبع سعر الهاتف يختلف من دولة إلى دولة أخرى، وتأتي أسعاره في بعض الدولار كما يلي:

  • سعره بالدولار الأمريكي 290 دولار تقريبًا.
  • 14500 جنيه مصري.
  • 1050 درهم إماراتي.
  • 1100 ريال سعودي.
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صورة أمنية الباز أمنية البازمنذ 7 ساعات
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صورة أمنية الباز

أمنية الباز

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