“الكشوفات ظهرت شوف اسمك” الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عموم المحافظات موقع وزارة العمل

يرغب الكثير من المواطنين في العراق الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمان الاجتماعي، تعلن وزارة العمل العراقية بشكل دوري عن الأسر المؤهلة للحصول على الدعم ضمن برنامج الضمان الاجتماعي، إذ يتم نشر قوائم هذه الأسر على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وذلك بعد عملية تدقيق شاملة للبيانات المقدمة، وقد شهد الموقع إقبالاً كبيراً من الأسر الراغبة في الانضمام إلى البرنامج، حيث تقدم عشرات الآلاف من الطلبات، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهد ارتفاعاً في الأسعار أثرت على مختلف الفئات الاجتماعية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق

للتقديم على دعم الرعاية الاجتماعية، وضعت الحكومة العراقية مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين، وهي كالآتي:

يجب أن يكون عمر المتقدمين من الذكور بين 18 و60 عامًا.

يلزم أن ينتمي المتقدم إلى الفئات المستحقة للدعم.

ينبغي ألا يزيد دخله الشهري عن الحد الأدنى المعين من قبل الحكومة.

يجب أن يكون عمر المتقدمات من الإناث بين 15 و55 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم مواطنًا عراقيًا ويقيم بصورة دائمة داخل العراق.

لا يجوز للمتقدم امتلاك عقارات ذات قيمة عالية.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

للوصول إلى اسماء المستفيدين من الدفعة السابعة للرعاية الاجتماعية لعام 2024، يُمكنكم اتباع الإرشادات التالية:

انتقل إلى المنصة الإلكترونية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

ثم قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي، أو اختر “إنشاء حساب جديد” إذا لم يكن لديك حساب.

بعدها ابحث عن الرابط الخاص بالدعم الاجتماعي للوجبة المتأخرة ضمن النظام.

بعد ذلك اختر خيار البحث عن طريق الأسماء.

ثم أدخل المعلومات الشخصية المطلوبة ورمز الأمان.

تحرص الوزارة على سرعة إجراءات التحقق والإعلان عن القوائم لضمان وصول المعلومات إلى جميع المعنيين بكفاءة عالية من خلال المنصة الإلكترونية.