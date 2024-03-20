هتعيش ملك بعد المعاش .. حساب مكافأة نهاية الخدمةبعد زيادة الحد الادنى للاجور 6000 جنيه .. قيمة المكافأة بحسب سنوات العمل

وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المادة 157 التي بمقتضاه تقوم الدوله بصرف مكافأة نهاية الخدمة لكل الموظفين الحكوميين الذين بلغوا السن القانوني للخروج على المعاش، وذلك مكافأة لهم عن انتظامهم في العمل والخدمة على مدار سنوات العمل في القطاعات الحكومية المختلفة، وبمقتضى نص المادة 157 يصرف كل موظف سن المعاش مكافأة نهاية خدمة ويبحث عدد كبير من الموظفين في الهيئات الحكومية خاصة الذين اقتربوا من الخروج على المعاش عن قيمة مكافأة نهاية الخدمة شروط الحصول عليها وكيفية حسابها.

قيمة مكافأة نهاية الخدمة

تعمل الدولة على منح موظفي القطاع الحكومي مكافآت بعد انتهاء مدة خدمتهم التي قضوها في وظائفهم، وذلك بهدف الحفاظ على وفائهم واستمرارهم في العمل بانتظام وكفاءة عالية طوال فترات عملهم حيث تصرف هذه المكافآت عند وصول الموظف لعمر التقاعد المقرر قانونياً وهو 60 عاماً، حيث يحصل على شهر من الراتب عن كل سنة خدمة منذ بدء عمله وحتى التقاعد كما أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية عن طريقة تحديد قيمة مكافأة نهاية الخدمة التي تختلف بين موظف وآخر تبعاً لمدة الخدمة التي قضاها.

حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة

ووفقاً لما أوضحته التأمينات عن كيفية حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين سوف يخرجون عن المعاش، بأنه يتم حساب مرتب شهر عن كل سنة عمل تحتسب بداية من بعد قضاء أول خمس سنوات في الوظيفة الحكومية واليكم فيما يلي قيمة الحد الادنى مكافأة نهاية الخدمة حسب مدة خدمة الموظف في القطاع الحكومي.